Golden State Valkyries festojnë titullin me paradë në San Francisco
Golden State Valkyries, kampionet e WNBA-së për vitin 2026, dhe Qyteti i San Francisco-s do të organizojnë sot, e mërkurë 4 nëntor, Paradën e Kampionatit të Valkyries, të prezantuar nga Kaiser Permanente, nga ora 12:00 deri në 14:00, siç njoftojnë Golden State Valkyries.
Parada do të zhvillohet përgjatë Embarcadero-s, duke nisur te Ferry Building pranë Mission Street dhe duke përfunduar te King and 2nd Street. Tifozët mund të fillojnë të rreshtohen përgjatë itinerarit nga ora 9:00, në anën e gjirit të Embarcadero-s, nga Mission Street deri në 2nd Street.
Presidentja e Valkyries, Jess Smith, tha: "Ne jemi skuadra e Gjirit, nga qendra jonë e stërvitjes në Oakland te fusha jonë në San Francisco dhe kudo në mes. Tifozët tanë kanë qenë me ne që nga dita e parë. Ata i shitën të gjitha biletat për çdo ndeshje, udhëtuan me ne dhe e bënë Ballhalla-n një nga ambientet më të mira në sport. Kjo paradë është mundësia jonë për ta festuar këtë kampionat me të gjithë ata."
Tifozët do t’u bashkohen lojtareve, trajnerëve dhe stafit të Valkyries, së bashku me kryebashkiaken e Oakland-it, Barbara Lee, kryebashkiakun e San Francisco-s, Daniel Lurie, zyrtarë të qyteteve nga e gjithë zona e Gjirit, si dhe ikona dhe legjenda të Bay Area-s.
Gabby Williams, MVP-ja e finaleve të WNBA-së për vitin 2026, do t’i bjerë daulles së GSV-së së bashku me kryebashkiakun Daniel Lurie për të nisur paradën, një gjest që i referohet traditës me të cilën fillon çdo ndeshje në Ballhalla. Për tifozët do të ketë një zonë shikimi të prezantuar nga OLLY, një kamion me produkte të kampionatit dhe zona aktivitetesh për tifozët përgjatë itinerarit.
Trajnerja kryesore Natalie Nakase tha: "Gjatë gjithë sezonit, tifozët tanë kanë provuar vazhdimisht pse janë më të mirët në botë. Nuk mund ta shpreh as sa e mrekullueshme ishte ta mbyllnim këtë seri finalesh përpara tyre në Ballhalla, për të festuar gjithçka që kemi dhënë për njëra-tjetrën për t’u bërë kampione. Ky titull është po aq i tyre sa edhe i yni. Mezi presim t’u sjellim trofeun e kampionatit të WNBA-së për vitin 2026 dhe të festojmë atë që kemi arritur së bashku."
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