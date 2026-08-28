Macklin Celebrini: Kontrata pesëvjeçare që i jep fleksibilitet San Jose Sharks për të përmirësuar skuadrën
Macklin Celebrini nënshkroi më 29 korrik një kontratë pesëvjeçare rekord, me vlerë totale 94 milionë dollarë. Mesatarja vjetore e saj është 18.8 milionë dollarë, shifra më e lartë në histori të NHL-së, por ai pranoi një pagë më të ulët se maksimumi për t’i dhënë klubit më shumë hapësirë veprimi në afatin e pagesave dhe përforcimeve.
Siç raporton nhl, kontrata do të hyjë në fuqi në sezonin 2027–28, dhe Celebrini tha se gjatë negociatave e kishte parasysh nevojën që numrat të ishin të qëndrueshëm për skuadrën. Ai shtoi se synonte të siguronte që të gjithë lojtarët të mund të paguheshin mirë dhe që organizata të kishte fleksibilitetin e nevojshëm për të ndërtuar ekipin siç synojnë trajnerët dhe drejtuesit.
Në sezonin e fundit në ligë ai arriti 115 pikë (45 gola, 70 asistime) në 80 ndeshje, duke u renditur i katërti në NHL për pikë; po ashtu u rendit i katërti te golat dhe i shtati te asistet. Këto statistika ndoqën sezonin e tij debutues, kur regjistroi 63 pikë (25 gola, 38 asistime) në 70 ndeshje. Kontributi i tij ishte kyç për përmirësimin me 34 pikë të Sharks, që përfunduan me bilancon 39-35-8 dhe 86 pikë, vendin e pestë në Divizionin Paqësor.
San Jose ka bërë lëvizje të rëndësishme në mbrojtje gjatë merkatos: Darnell Nurse u ardh në shkëmbim nga Edmonton dhe Jacob Trouba firmosi një kontratë katërvjeçare 33 milionë dollarë (AAV 8.25 milionë) më 1 korrik. Celebrini vlerësoi prezencën e tyre fizike dhe aftësinë për të nxjerrë pakon përpara, duke thënë se këta mbrojtës do të sjellin më shumë fortësi dhe përvojë në prapavijë. Po ashtu, Sharks zgjodhën sulmuesin suedez Ivar Stenberg me pickun e dytë në Draftin e 2026, një lojtar që Celebrini e ka përballur te Botërori 2026 dhe për të cilin tha se është i entuziazmuar të luajë bashkë.
Lojtari dhe pjesa tjetër e skuadrës po mbërrijnë në Bay Area për përgatitjet e stërvitjeve; ndeshjet përgatitore fillojnë më 20 shtator në Anaheim, ndërsa sezoni i rregullt hapet më 1 tetor kundër Florida Panthers. Sharks synojnë kthimin në play-off për herë të parë që nga sezoni 2018–19, Sipas nhl.
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