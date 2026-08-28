☀️
Tiranë 23°C · Kthjellët 28 August 2026
S&P 500 7,731 ▲0.72%
DOW 53,569 ▲0.2%
NASDAQ 26,541 ▲1.57%
NAFTA 83.64 ▲0.13%
ARI 4,661 ▼0.06%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170 EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170
₿ CRYPTO
BTC $80,243 ▲ +1.99% ETH $2,512 ▲ +0.61% XRP $1.4513 ▲ +3.16% SOL $109.2500 ▲ +9.11%
S&P 500 7,731 ▲0.72 % DOW 53,569 ▲0.2 % NASDAQ 26,541 ▲1.57 % NAFTA 83.64 ▲0.13 % ARI 4,661 ▼0.06 % S&P 500 7,731 ▲0.72 % DOW 53,569 ▲0.2 % NASDAQ 26,541 ▲1.57 % NAFTA 83.64 ▲0.13 % ARI 4,661 ▼0.06 %
EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170 EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170
28 Aug 2026
Breaking
Kevin Durant: Nuk do të pranoja prerje prej 100 milionë dollarësh, por e përgëzoj vendimin e Jalen Brunson Macklin Celebrini: Kontrata pesëvjeçare që i jep fleksibilitet San Jose Sharks për të përmirësuar skuadrën Joey King shkëlqen me fustan të hollë ngjyrë gjalpë në premierën londineze të “Practical Magic 2” Republikani Joe Wilson: Serbia nën Vuçiqin po kërcënon stabilitetin e rajonit Ndahet nga jeta piktori dhe studiuesi Kujtim Buza
Menu
NBA

Kevin Durant: Nuk do të pranoja prerje prej 100 milionë dollarësh, por e përgëzoj vendimin e Jalen Brunson

· 2 min lexim

Në një episod të Boardroom Talks, Kevin Durant u pyet nëse do të pranonte një prerje page prej rreth 100 milionë dollarësh për t’u fokusuar në fitimin e titullit NBA. Durant shpjegoi se nuk mendon se do të kishte marrë vendimin e tillë pa u këshilluar me njerëzit e tij të afërt; ai tha se shumica do ta këshillonin të mos e merrte atë rrezik, por gjithashtu vlerësoi qasjen dhe vendimin e Jalen Brunson.

Siç raporton Bleacher Report, Brunson pranoi në 2024 një zgjatje kontrate që uli pagën e tij me rreth 113 milionë dollarë për t’u dhënë klubit më shumë fleksibilitet financiar, dhe dy vjet më vonë Knicks fituan titullin e parë NBA pas 53 sezonesh. Brunson firmosi një marrëveshje katërvjeçare me vlerë 156.5 milionë dollarë në 2024; nëse do të kishte pritur një vit, ai do të kishte qenë i kualifikuar për një kontratë pesëvjeçare prej rreth 269 milionë dollarësh në 2025, si e shpjegoi edhe Adrian Wojnarowski.

Skuadra e New York-ut bëri disa lëvizje të rëndësishme në atë periudhë: një muaj përpara marrëveshjes së Brunson, u nënshkrua OG Anunoby për pesë vjet me 212.5 milionë dollarë; më pas u bë tregtia për Mikal Bridges dhe ai mori një zgjatje katërvjeçare prej 150 milionë dollarësh; në tetor 2024 u shtua edhe Karl-Anthony Towns përmes një tregtie. Sakrifica financiare e Brunson ishte e pazakontë, dhe është e kuptueshme që lojtarë të tjerë apo përfaqësuesit e tyre të mos jenë dakord me një vendim të tillë, por për Knicks rezultoi e suksesshme.

Sipas Bleacher Report, Durant theksoi se nuk mund të thuhej me siguri se do të vepronte po ashtu, por i bëri komplimente vendimit të Brunson dhe shprehu shpresën që ai të kompensohej më vonë për sakrificën e bërë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu