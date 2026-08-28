Kevin Durant: Nuk do të pranoja prerje prej 100 milionë dollarësh, por e përgëzoj vendimin e Jalen Brunson
Në një episod të Boardroom Talks, Kevin Durant u pyet nëse do të pranonte një prerje page prej rreth 100 milionë dollarësh për t’u fokusuar në fitimin e titullit NBA. Durant shpjegoi se nuk mendon se do të kishte marrë vendimin e tillë pa u këshilluar me njerëzit e tij të afërt; ai tha se shumica do ta këshillonin të mos e merrte atë rrezik, por gjithashtu vlerësoi qasjen dhe vendimin e Jalen Brunson.
Siç raporton Bleacher Report, Brunson pranoi në 2024 një zgjatje kontrate që uli pagën e tij me rreth 113 milionë dollarë për t’u dhënë klubit më shumë fleksibilitet financiar, dhe dy vjet më vonë Knicks fituan titullin e parë NBA pas 53 sezonesh. Brunson firmosi një marrëveshje katërvjeçare me vlerë 156.5 milionë dollarë në 2024; nëse do të kishte pritur një vit, ai do të kishte qenë i kualifikuar për një kontratë pesëvjeçare prej rreth 269 milionë dollarësh në 2025, si e shpjegoi edhe Adrian Wojnarowski.
Skuadra e New York-ut bëri disa lëvizje të rëndësishme në atë periudhë: një muaj përpara marrëveshjes së Brunson, u nënshkrua OG Anunoby për pesë vjet me 212.5 milionë dollarë; më pas u bë tregtia për Mikal Bridges dhe ai mori një zgjatje katërvjeçare prej 150 milionë dollarësh; në tetor 2024 u shtua edhe Karl-Anthony Towns përmes një tregtie. Sakrifica financiare e Brunson ishte e pazakontë, dhe është e kuptueshme që lojtarë të tjerë apo përfaqësuesit e tyre të mos jenë dakord me një vendim të tillë, por për Knicks rezultoi e suksesshme.
Sipas Bleacher Report, Durant theksoi se nuk mund të thuhej me siguri se do të vepronte po ashtu, por i bëri komplimente vendimit të Brunson dhe shprehu shpresën që ai të kompensohej më vonë për sakrificën e bërë.
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