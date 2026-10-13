Gostivari ndan 100 kuponë për mamografi falas në kuadër të “Tetorit Rozë”
Kryetari Valbon Limani tha se kuponët janë mbështetje për gratë dhe vajzat dhe nxitje për kontrolle të rregullta parandaluese; komuna organizoi edhe punëtori informuese me specialistë të radiologjisë dhe onkologjisë.
Komuna e Gostivarit do të ndajë 100 kuponë për mamografi falas për gratë dhe vajzat, në kuadër të aktiviteteve për muajin e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, të njohur si “Tetori Rozë”, siç njofton Makfax, duke iu referuar njoftimit të komunës.
Lajmin e bëri të ditur kryetari i Gostivarit, Valbon Limani, i cili theksoi rëndësinë e kontrolleve të rregullta dhe të zbulimit të hershëm në luftën kundër kësaj sëmundjeje. Sipas Limanit, siç përcjell Makfax, ndërgjegjësimi dhe diagnostikimi i hershëm janë thelbësorë për mbrojtjen e shëndetit të grave, dhe kuponët ndahen edhe këtë vit për t’i mbështetur gratë e vajzat dhe për t’i nxitur kontrollet parandaluese.
Në kuadër të “Tetorit Rozë”, Komuna e Gostivarit, në bashkëpunim me Shoqatën “Ezra”, organizoi edhe një punëtori informuese, ku të pranishmet patën mundësi të bisedojnë me profesionistë shëndetësorë për kancerin e gjirit dhe mundësitë e zbulimit të hershëm, siç njofton Makfax.
Në punëtori morën pjesë dr. Miranda Iziri, specialiste e radiologjisë, dhe dr. Ilir Ismaili, onkolog, të cilët ndanë informacione dhe këshilla për rëndësinë e kujdesit të vazhdueshëm shëndetësor. Komuna synon që me këto aktivitete të rrisë ndërgjegjësimin dhe t’i nxisë gratë t’u kushtojnë më shumë vëmendje kontrolleve parandaluese.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.