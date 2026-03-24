S&P 500 6,579 ▼0.03%
DOW 46,269 ▲0.13%
NASDAQ 21,849 ▼0.45%
NAFTA 91.73 ▲4.08%
ARI 4,429 ▲0.5%
EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914 EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914
BTC $69,980 ▼ -0.34% ETH $2,135 ▲ +0.26% XRP $1.4025 ▼ -2.27% SOL $89.7800 ▼ -0.22%
S&P 500 6,579 ▼0.03 % DOW 46,269 ▲0.13 % NASDAQ 21,849 ▼0.45 % NAFTA 91.73 ▲4.08 % ARI 4,429 ▲0.5 % S&P 500 6,579 ▼0.03 % DOW 46,269 ▲0.13 % NASDAQ 21,849 ▼0.45 % NAFTA 91.73 ▲4.08 % ARI 4,429 ▲0.5 %
EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914 EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914
A po flasin SHBA-të me Mohammad Bagher Ghalibaf të Iranit, dhe kush është ai? Greqia do të subvencionojë karburantin dhe plehrat kimike Mbi 3 vite i zhdukur, GJKKO rrëzon kërkesën e familjarëve të Ervis Martinajt për heqjen e sekuestros për pasuritë Nën hetim dy mjekë në Tiranë, vonuan trajtimin e një të miture dhe i dëmtuan shëndetin gjatë operacionit Shkenca shqiptare në zi! Ndahet nga jeta Agim Minxhozi, emër i njohur i Fizikës
Greqia do të subvencionojë karburantin dhe plehrat kimike

Greqia miraton një paketë prej 300 milion eurosh për të subvencionuar karburantet dhe plehrat, në përpjekje për të zbutur rritjen e çmimeve dhe ndikimin e krizës ekonomike të shkaktuar nga lufta në Iran.

Qeveria greke ka njoftuar disa masa për të përballuar pasojat ekonomike të luftës në Iran, e cila ka shkaktuar rritje të ndjeshme të çmimeve të energjisë në mbarë botën. Rritja e çmimeve është reflektuar edhe në tregun grek, duke ndikuar drejtpërdrejt në koston e karburanteve dhe të plehrave kimike.

Kryeministri grek bëri të ditur një paketë subvencionesh, e cila synon të lehtësojë barrën financiare për qytetarët dhe fermerët.

Kryeministri Kyriakos Mitsotakis bëri të ditur një paketë subvencionesh me vlerë të përgjithshme prej 300 milionë eurosh, e cila synon të lehtësojë barrën financiare për qytetarët dhe fermerët. Sipas tij gjatë muajve prill dhe maj do të aplikohen subvencione për karburantet e automjeteve, transportin detar dhe plehrat bujqësore.

Kufizim çmimesh për karburantet

Mbështetja për karburantet pritet të arrijë në rreth 36 cent për litër benzine, ndërsa fermerët do të përfitojnë subvencione deri në 15 për qind të kostos së plehrave kimikë, për të përballuar rritjet e forta të çmimeve.

Autoritetet greke kanë vendosur edhe masa të tjera si kufizimi i çmimeve dhe i marzheve të fitimit për karburantet, për të parandaluar abuzimet dhe spekulimet në treg.Fotografi: Philippe Huguen/AFP

Paralelisht autoritetet greke kanë vendosur edhe masa të tjera si kufizimi i çmimeve dhe i marzheve të fitimit për karburantet, për të parandaluar abuzimet dhe spekulimet në treg.

Me këto ndërhyrje qeveria greke synon të zbusë ndikimet e krizës ndërkombëtare të energjisë, të mbrojë konsumatorët dhe të ruajë stabilitetin ekonomik në vend.

