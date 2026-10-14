Greqia shpall subvencionet e karburanteve: nafta e ngrohjes ulet me 40 centë, çmimi rreth 1,55 euro për litër
Ministri i Energjisë Stavros Papastavrou dhe zëvendësministri i Financave Thanos Petralias specifikuan të mërkurën masat që nisin më 15 tetor: 98 milionë euro shtesë, zbritje direkte në pompë, pa aplikim dhe pa kritere të ardhurash.
Qeveria greke do të japë 98 milionë euro shtesë në subvencione për naftën e ngrohjes dhe karburantet deri në fund të muajit, për të zbutur goditjen e çmimeve të larta të energjisë mbi familjet gjatë dimrit, siç njofton Reuters pas deklaratës televizive të ministrit të Energjisë Stavros Papastavrou të mërkurën, një ditë para nisjes së sezonit të shitjes së naftës së ngrohjes.
Për naftën e ngrohjes, subvencioni shtetëror për gjysmën e dytë të tetorit do të jetë 20 centë për litër, ndërsa kompanitë greke të rafinerive do të shtojnë edhe 20 centë zbritje, duke e çuar uljen totale në 40 centë për litër. Sipas raportimit të mediave greke, çmimi fillestar mesatar llogaritet rreth 1,95 euro për litër (me një diapazon 1,90–2,00 euro), ndërsa pas ndërhyrjes çmimi në pompë pritet të zbresë rreth 1,55 euro për litër (1,50–1,60 euro). Për familjet që përfitojnë edhe ndihmën e ngrohjes, kostoja reale mund të zbresë rreth 1,35 euro për litër.
Masa prek edhe karburantet e tjera: për dizelin zbritja totale arrin 20 centë për litër (15 centë subvencion shtetëror dhe 5 centë zbritje nga rafineritë), ndërsa për benzinën pa plumb 95 oktanë subvencioni shtetëror prej 10 centësh për litër nis të shtunën, më 17 tetor. Siç theksuan Papastavrou dhe zëvendësministri i Financave Thanos Petralias, zbritja zbatohet drejtpërdrejt në pompë, pa aplikim dhe pa kritere të ardhurash apo pasurie.
Subvencionet vlejnë për periudhën 15–31 tetor, ndërsa vendimi për një shtyrje të mundshme në nëntor do të merret deri në fund të muajit. Nafta e ngrohjes, e përdorur gjerësisht në Greqi, shitet për sezonin e dimrit nga 15 tetori deri më 30 prill.
Njoftimi i së mërkurës specifikon paketën e paralajmëruar një ditë më parë, kur u shpall rritja me 30% e ndihmës vjetore të ngrohjes; sipas Reuters, qeveria greke ka shpenzuar më shumë se 860 milionë euro që nga fillimi i vitit në subvencione energjie për familjet dhe bizneset.
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