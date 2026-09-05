Guardians mposhtin Detroit Tigers 2-0 më 4 shtator 2026
Cleveland Guardians mposhtën Detroit Tigers me rezultatin 2-0 në ndeshjen e zhvilluar më 4 shtator 2026. Guardians regjistruan 2 pikë me 2 goditje dhe pa gabime, ndërsa Tigers mbetën pa pikë, me 3 goditje dhe asnjë gabim; pas këtij takimi bilancet dolën 71-70 për Clevelandin dhe 64-76 për Detroitin.
Siç raporton Bleacher Report, ndër ngjarjet kryesore të ndeshjes ishte single-i i Zach McKinstry në pjesën e tretë. Në pjesën e dytë u regjistruan disa momente vendimtare: Austin Hedges u eliminua me swing, Angel Genao doli me linjë në qendër për të kapur Max Clark, David Fry goditi single në qendër dhe Angel Martínez u eliminua me swing. Pitcheri F. Griffin pati 34 hedhje gjatë ndeshjes, ndërsa G. Torres mbante mesatare goditjeje .267.
Pas takimit, Guardians vendosën të opsiononin Logan Allen dhe të thërrisnin përsëri Daniel Espino pas ndeshjes së parë të doubleheader-it kundër Tigers. Sipas Bleacher Report.
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