John Cena: Nga kthimi si villain te pensionimi i ringut dhe çfarë i mungon më shumë
John Cena, kampioni 17 herë i botës, përfundoi karrierën aktive të tij në ring pas një viti të gjatë turneu që përfshiu shfaqje kryesore si Royal Rumble, SummerSlam dhe WrestleMania. pas humbjes ndaj Gunther në dhjetor, ai u rikthye shpejt në një rol ambasadori për WWE—duke qenë nikoqir i WrestleMania 42 në Las Vegas dhe duke njoftuar turneun inaugurues John Cena Classic në Backlash—dhe njëkohësisht po i kushton kohë projekteve të aktrimit dhe angazhimeve të tjera jashtë ringut.
Siç raporton Bleacher Report, Cena është gjithashtu i përfshirë në fushatën Search for Cena të Clash of Clans, një iniciativë që nis më 1 shtator dhe zgjat deri më 15 shtator, ku figura si “Barbarian King” Cody Rhodes dhe disa superyje të tjerë të WWE do të jenë pjesë e përmbajtjes brenda lojës, me një statujë një herë-only si shpërblim për ata që gjejnë bazën e tij.
Cena ka thënë se më shumë se udhëtimet apo ritmi i ngarkuar ai e ndjeu se trupi i tij nuk mundte më të përballonte kërkesat fizike: ai përmend rënien e shpejtësisë së sprintit, të kërcimit vertikal dhe forcën. Një pjesë e asaj që i mungon më shumë është shoqëria e dhomës së zhveshjes dhe adrenalinë e performancës përballë mijëra spektatorëve—por ai vlerëson se kishte ardhur koha për t’u tërhequr, edhe pse nëse do të ishte “i paprekshëm”, do të kishte vazhduar të luftonte me kolegët e tij.
Kthimi i tij si villain, veçanërisht në Elimination Chamber 2026, pati momente të shkëlqyera por edhe pengesa kreative; Cena ka thënë se nuk kërkon të spekulojë për alternativa hipotetike dhe se nuk pendohet që e provoi atë rrugë, pavarësisht se ndonjëherë planet ndryshonin dhe koha ishte e kufizuar. Ai beson se përvoja mund të jetë mësim për talentet e reja për të qenë guximtarë dhe për të marrë rreziqe kreative.
Rrëfimi i tij për ndeshjen finale me Gunther dhe për situatën e këtij të fundit pas fitores tregoi besimin e Cenës se historia e Gunther nuk ka përfunduar dhe se karrierat vendosen nga mënyra si luftohet me ngritjet dhe rëniet e promovimit; Cena vetë pranon se gjatë 23 viteve pati pak momente frustrimi dhe gjithmonë përpiqej të përdorte pengesat për t’u përmirësuar si performues. Në fund, duke qëndruar aktiv si aktor dhe duke marrë pjesë në projekte si ai me Clash of Clans, Cena mbetet një aset i rëndësishëm për industrinë, dhe për këtë e thekson edhe vetë Bleacher Report.
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