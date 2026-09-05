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05 Sep 2026
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WWE

Charlotte Flair dhe Tatum Paxley sfidojnë kampionet Fallon Henley dhe Lainey Reid në SmackDown

· 1 min lexim

Alexa Bliss njoftoi në prapaskenë se planet kishin ndryshuar: Charlotte Flair do të formonte çift me Tatum Paxley për të përballuar kampionet për çift femrash, Fallon Henley dhe Lainey Reid, të shoqëruara nga kampionia e Shteteve të Bashkuara, Jacy Jayne, në një përballje pa titull sonte. Flair pranoi me ngurrim dhe u shfaq pranë Paxley, por më pas ndoqi takimin nga apron-i teksa kampionet sulmuan partneren e saj dhe synuan shpatullën e saj.

Siç raporton Bleacher Report, segmenti nisi me njoftimin e Bliss dhe vijoi në ring, ku Paxley u godit nga kampionet dhe ata i vunë sytë në shpatullën e Flair, duke kaluar kontrollin e situatës në favor të të mbrojturve të titullit.

Për momentin, episodit i rrjedh zhvillimet në favor të Fallone Henley dhe Lainey Reid, ndërsa situata rreth shpatullës së Flair mbetet një fokus kryesor dhe zhvillimet e tjera do të ndiqen gjatë emisionit, sipas Bleacher Report.

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