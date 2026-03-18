Guardiola pas eliminimit: Sfida më e madhe për mua ka qenë Liverpool i Jürgen Klopp, jo Real-i i Madridit!
Eliminimi në “Etihad Stadium” përballë Real-it të Madridit nuk ka bërë që Pep Guardiola të shikojë nga një tjetër perspektivë rivalët kastijanë. Pas ndeshjes së mbrëmshme trajneri spanjoll i City-t pranoi se në karrierën e tij ka qenë një sfidë më vete duelet me Liverpool-in e drejtuar nga Jürgen Klopp.
“Real Madrid nuk ka qenë një sfidë e madhe në karrierën time. Sfida ime më e madhe ka qenë Liverpool-i i Klopp. Mbase ti si gazetar spanjoll nuk e ke parë me kujdes. Nuk e ke idenë si ishte përballeje me atë Livedrpool. Ishte një eksperiencë, e cila të mësonte shumë”, tha Guardiola.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.