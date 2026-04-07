Tiranë 14°C · Kthjellët 07 April 2026
07 Apr 2026
Vance: Trump dhe Orban kanë arritur së bashku gjëra të jashtëzakonshme Guterres: Thellësisht i shqetësuar për kërcënimet e Trump ndaj Iranit Rusia dhe Kina vënë veton ndaj rihapjes së Ngushticës së Hormuzit Shtëpia e Bardhë mohon se po mendon për përdorimin e armëve bërthamore në Iran Leavitt: Vetëm Trump e di se çfarë do të bëjë në Iran
Bota

Guernica, simboli i paqes që po përçan Spanjën

· 2 min lexim

Kryevepra e Pikasos, ”Guernica”, një kanavacë gjigante që është një thirrje universale për paqe dhe është e ekspozuar në muzeun ”Reina Sofia”, është subjekt i një mosmarrëveshjeje midis Vendit Bask, i cili e pretendon atë, rajonit të Madridit dhe qeverisë qendrore.

Me përmasa 7,8 metra e gjatë dhe 3,5 metra e lartë, dhe e pikturuar pothuajse menjëherë pas bombardimeve naziste të qytetit bask në vitin 1937, kjo vepër shpesh lakmohet nga Vendi Bask.

Në fund të marsit, gjatë një takimi me kryeministrin Sanchez, presidenti rajonal bask Imanol Pradales përsëriti kërkesën e tij për të ekspozuar pikturën në muzeun ”Guggenheim” në Bilbao, siç tregoi në mediat e tij sociale.

“Me rastin e 90-vjetorit të bombardimit të Guernicës, ne po kërkojmë një transferim të përkohshëm (…) si një formë dëmshpërblimi dhe kujtese historike”, deklaroi ai në atë kohë.

Ministria e Kulturës më pas porositi një raport nga muzeu ”Reina Sofia”.

Përfundimet e këtij dokumenti, të disponueshme në faqen e saj të internetit, “këshillojnë fuqimisht kundër transferimit të tij”.

Por, edhe rajoni i Madridit është futur në debat, me ndërhyrjen e presidentes së saj, figurës kryesore karizmatike të opozitës, Isabel Díaz Ayuso.

Duke mbrojtur ruajtjen e pikturës, e cila tërheq miliona vizitorë, ajo e quajti sugjerimin “të çmendur”, duke shkaktuar zemërimin e baskëve.

Për të, ky propozim “nuk ka kuptim”.

“Rizbulimi i origjinës së gjërave kur na përshtatet. Në atë rast, le t’i vendosim të gjitha veprat e Pikasos në Malaga”, tha ajo me shaka, duke argumentuar se “kultura është universale”.

Kryeministri Pedro Sanchez, në krye të një qeverie koalicioni minoritar të mbështetur nga disa parti të ekstremit të majtë dhe parti nacionaliste baske dhe katalane, duhet të sigurojë rregullisht mbështetjen e tyre për të miratuar legjislacionin./  a.jor.

Lexo Gjithashtu