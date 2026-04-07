Guernica, simboli i paqes që po përçan Spanjën
Kryevepra e Pikasos, ”Guernica”, një kanavacë gjigante që është një thirrje universale për paqe dhe është e ekspozuar në muzeun ”Reina Sofia”, është subjekt i një mosmarrëveshjeje midis Vendit Bask, i cili e pretendon atë, rajonit të Madridit dhe qeverisë qendrore.
Me përmasa 7,8 metra e gjatë dhe 3,5 metra e lartë, dhe e pikturuar pothuajse menjëherë pas bombardimeve naziste të qytetit bask në vitin 1937, kjo vepër shpesh lakmohet nga Vendi Bask.
Në fund të marsit, gjatë një takimi me kryeministrin Sanchez, presidenti rajonal bask Imanol Pradales përsëriti kërkesën e tij për të ekspozuar pikturën në muzeun ”Guggenheim” në Bilbao, siç tregoi në mediat e tij sociale.
“Me rastin e 90-vjetorit të bombardimit të Guernicës, ne po kërkojmë një transferim të përkohshëm (…) si një formë dëmshpërblimi dhe kujtese historike”, deklaroi ai në atë kohë.
Ministria e Kulturës më pas porositi një raport nga muzeu ”Reina Sofia”.
Përfundimet e këtij dokumenti, të disponueshme në faqen e saj të internetit, “këshillojnë fuqimisht kundër transferimit të tij”.
Por, edhe rajoni i Madridit është futur në debat, me ndërhyrjen e presidentes së saj, figurës kryesore karizmatike të opozitës, Isabel Díaz Ayuso.
Duke mbrojtur ruajtjen e pikturës, e cila tërheq miliona vizitorë, ajo e quajti sugjerimin “të çmendur”, duke shkaktuar zemërimin e baskëve.
Për të, ky propozim “nuk ka kuptim”.
“Rizbulimi i origjinës së gjërave kur na përshtatet. Në atë rast, le t’i vendosim të gjitha veprat e Pikasos në Malaga”, tha ajo me shaka, duke argumentuar se “kultura është universale”.
Kryeministri Pedro Sanchez, në krye të një qeverie koalicioni minoritar të mbështetur nga disa parti të ekstremit të majtë dhe parti nacionaliste baske dhe katalane, duhet të sigurojë rregullisht mbështetjen e tyre për të miratuar legjislacionin./ a.jor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.