Tiranë 14°C · Kthjellët 07 April 2026
S&P 500 6,585 ▼0.4%
DOW 46,464 ▼0.44%
NASDAQ 21,860 ▼0.62%
NAFTA 112.75 ▲0.3%
ARI 4,704 ▲0.42%
EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063
BTC $68,696 ▼ -1.6% ETH $2,096 ▼ -2.19% XRP $1.3080 ▼ -2.53% SOL $80.0600 ▼ -2.43%
07 Apr 2026
Vance: Trump dhe Orban kanë arritur së bashku gjëra të jashtëzakonshme Guterres: Thellësisht i shqetësuar për kërcënimet e Trump ndaj Iranit Rusia dhe Kina vënë veton ndaj rihapjes së Ngushticës së Hormuzit Shtëpia e Bardhë mohon se po mendon për përdorimin e armëve bërthamore në Iran Leavitt: Vetëm Trump e di se çfarë do të bëjë në Iran
Bota

Guterres: Thellësisht i shqetësuar për kërcënimet e Trump ndaj Iranit

Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres

Sekretari i përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, shprehu sot shqetësim të thellë për deklaratat e fundit të presidentit amerikan Donald  Trump mbi Iranin, veçanërisht ato që kërcënonin me shkatërrimin e një civilizimi të tërë, sipas zëdhënësit të tij.

“Sekretari i përgjithshëm është shumë i shqetësuar për deklaratat që kemi dëgjuar dje dhe sërish këtë mëngjes (…) që sugjerojnë se një popull i tërë ose një civilizim i tërë mund të detyrohet të përballet me pasojat e vendimeve politike dhe ushtarake”, deklaroi Stéphane Dujarric.

“Asnjë objektiv ushtarak nuk justifikon shkatërrimin masiv të infrastrukturës së një shoqërie, as shkaktimin e qëllimshëm të vuajtjeve të tilla tek popullata civile”, shtoi ai. /Ad.Ab./ a.jor.

Lexo Gjithashtu