Hapet sot në Dresden ekspozita e parë ndonjëherë për Korrexhon jashtë Italisë: «Correggio. Movingly Human»
Ekspozita në Gemäldegalerie Alte Meister mbledh rreth një të tretën e veprës së Antonio Allegri da Correggio-së, me huazime të rralla nga Luvri, Prado, Uffizi dhe Galeria Kombëtare e Londrës; qendra e saj është altari «Madonna e Shën Sebastianit» i restauruar për gati katër vjet.
Në Zwinger-in e Dresdenit u hap sot për publikun ekspozita «Correggio. Movingly Human» (19 shtator 2026 – 10 janar 2027) — retrospektiva e parë e plotë e Antonio Allegri da Correggio-së (1489–1534) që organizohet ndonjëherë jashtë Italisë. Ekspozita e Gemäldegalerie Alte Meister mbledh rreth një të tretën e veprës së pikturuar të mjeshtrit të Rilindjes, dhjetëra vizatime dhe vepra të bashkëkohësve e ndjekësve të tij.
Ylli i ekspozitës është altari «Madonna e Shën Sebastianit» (rreth 1524), i cili për gati katër vjet iu nënshtrua një restaurimi të thellë: restauratorët hoqën shtresa llaqesh të vjetra dhe mbilyerje të shekujve të mëvonshëm, duke e sjellë veprën në një formë sa më afër origjinalit të Korrexhos. Vepra u trajtua në një studio të ndërtuar posaçërisht, aq e brishtë sa nuk mund të zhvendosej as në laboratorin kryesor të muzeut.
Aty është edhe e ashtuquajtura «trijë» e kuratorit Andreas Plackinger: «Martesa mistike e Shën Katerinës» (rreth 1525/1527) nga Luvri, e cila huazohet për herë të parë ndonjëherë, dhe «Noli me tangere» (rreth 1521/1523) nga Prado e Madridit. Mes veprave të tjera janë «Nata e shenjtë» (rreth 1528–1530) dhe «Madonna e Shën Gjergjit» (rreth 1530) të Dresdenit, «Venusi dhe Cupidi me Satirin» nga Luvri dhe «Danaë» nga Galeria Borghese e Romës.
Fokusi i ekspozitës, sipas muzeut, është mjeshtëria e Korrexhos në përshkrimin e emocioneve — piktorit që «i dha hyjnores një fytyrë thellësisht njerëzore». Edhe pse sot është më pak i njohur se Leonardo, Mikelanxhelo, Rafaeli apo Ticiano, për më shumë se dy shekuj ai u konsiderua në krah të Rafaelit dhe shumë para Leonardos; ekspozita synon t’u kujtojë vizitorëve të shekullit XXI se përse pati kaq shumë zhurmë rreth tij.
Biletat kushtojnë 14 euro (të reduktuara 10,50 euro; nxënësit nën 20 vjeç 2 euro). Nga 27 nëntori deri më 30 dhjetor oraret zgjerohen nga e premtja në të diel, 10:00–18:00.
Burimi: Air Mail, The Art Newspaper
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.