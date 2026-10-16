«Harry Potter and the Cursed Child» zgjat qëndrimin në West End: mbi 110 mijë bileta të reja deri më 5 shtator 2027
Versioni i ripërpunuar njëpjesësh në Palace Theatre të Londrës publikon fotot e para të kastit të ri, me Ethan Rouse në rolin e Albus Potterit
Producentët e «Harry Potter and the Cursed Child» kanë hedhur në shitje mbi 110 mijë bileta të reja për produksionin e Londrës, duke e zgjatur rezervimin e versionit të ripërpunuar njëpjesësh deri më 5 shtator 2027, siç njofton BroadwayWorld. Njoftimi u shoqërua me fotot e para të kastit që ka marrë tashmë skenën e Palace Theatre në formën e re të shfaqjes, e cila e rrëfen gjithë historinë në një performancë të vetme.
Në kastin e ri, Ethan Rouse luan Albus Potterin, Zoë Rainey është Ginny Potter, Hasia Akwaboah luan Rose Granger-Weasley, Adam Jackson-Smith merr rolin e Draco Malfoy-t dhe Bill Stanley atë të djalit të tij, Scorpius Malfoy. Ata luajnë përkrah aktorëve që vazhdojnë në produksion: David Ricardo-Pearce si Harry Potter, Thomas Aldridge si Ron Weasley dhe Naana Agyei Ampadu si Hermione Granger, sipas BroadwayWorld.
Drama zhvillohet 19 vjet pas ngjarjeve të serisë origjinale dhe ndjek Harry-n, Ron-in dhe Hermione-n në një aventurë të re, përkrah brezit të ri të nxënësve të Hogwarts-it. Ajo bazohet në një tregim origjinal të J.K. Rowling, Jack Thorne dhe John Tiffany, është shkruar nga Thorne dhe vihet në skenë me regji të Tiffany-t, me muzikë dhe aranzhime të Imogen Heap dhe iluzione skenike që e kanë bërë produksionin të famshëm në mbarë botën.
Produksioni shënon këtë vit një dekadë në skenën londineze, ku jepet në Palace Theatre që nga viti 2016. Sipas producentëve, shfaqja është parë nga mbi 2,5 milionë spektatorë vetëm në Londër dhe nga mbi 14 milionë në mbarë botën, ndërsa ka fituar më shumë se 60 nderime të mëdha, mes tyre rekordi prej nëntë çmimesh Olivier për një dramë dhe gjashtë çmime Tony. Aktualisht, «Cursed Child» jepet në pesë produksione në botë: në Londër, New York, Tokio, Holandë dhe në një turne në Amerikën e Veriut.
Biletat për versionin njëpjesësh nisin nga 25 paund. Shfaqjet në Londër jepen nga e marta në të shtunë në orën 19:00, me matine të mërkurën dhe të shtunën në orën 13:00 dhe të dielën në orën 14:30, dhe rezervimi i ri mbetet i hapur deri më 5 shtator 2027.
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