☁️
Tiranë 11°C · Vranët 16 March 2026
S&P 500 6,701 ▲1.04%
DOW 46,968 ▲0.88%
NASDAQ 22,379 ▲1.24%
NAFTA 94.00 ▼4.77%
ARI 5,018 ▼0.87%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1433 EUR/GBP 0.8635 EUR/CHF 0.9034 EUR/ALL 96.0910 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.3975 EUR/TRY 50.5619 EUR/JPY 182.42 EUR/CAD 1.5681 EUR/USD 1.1433 EUR/GBP 0.8635 EUR/CHF 0.9034 EUR/ALL 96.0910 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.3975 EUR/TRY 50.5619 EUR/JPY 182.42 EUR/CAD 1.5681
₿ CRYPTO
BTC $74,102 ▲ +3.63% ETH $2,335 ▲ +10.64% XRP $1.5347 ▲ +8.52% SOL $95.0400 ▲ +7.79%
S&P 500 6,701 ▲1.04 % DOW 46,968 ▲0.88 % NASDAQ 22,379 ▲1.24 % NAFTA 94.00 ▼4.77 % ARI 5,018 ▼0.87 % S&P 500 6,701 ▲1.04 % DOW 46,968 ▲0.88 % NASDAQ 22,379 ▲1.24 % NAFTA 94.00 ▼4.77 % ARI 5,018 ▼0.87 %
EUR/USD 1.1433 EUR/GBP 0.8635 EUR/CHF 0.9034 EUR/ALL 96.0910 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.3975 EUR/TRY 50.5619 EUR/JPY 182.42 EUR/CAD 1.5681 EUR/USD 1.1433 EUR/GBP 0.8635 EUR/CHF 0.9034 EUR/ALL 96.0910 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.3975 EUR/TRY 50.5619 EUR/JPY 182.42 EUR/CAD 1.5681
16 Mar 2026
Breaking
Balla: Kush mungon neser , s’ia do të mirën Shqipërisë Kuvendi voton nesër rezolutën kundër Iranit Kaos në aeroportet e Evropës Kur ekrani shpërblen injorancën dhe shoqëria e pranon atë si spektakël Rishikimi i statutit dhe varka e mbytur e Berishës
Menu
Sociale

Harta e ndotjes/ Zbulohen tre zonat më problematike të Tiranës

· 2 min lexim

Një studim i fundit për ndotjen e ajrit në 3 bashki të vendit ka nxjerrë Tiranën më problematike. “Qyteti Studenti”, Rruga e Dibrës dhe zona e Medresesë janë zonat më të ndjeshme për cilësinë e ajrit në kryeqytet, ku grimcat e pluhurit dhe dioksidi i karbonit tejkalojnë normat e Bashkimit Europian.

Cilësia e ajrit vijon të mbetet një ndër problemet kryesore mjedisore në vend. Sipas një monitorimi të kryer nga Co-Plan për vitin 2025 në 6 bashki: Tiranë, Durrës, Elbasan, Korçë, Fier dhe Shkodër, kryeqyteti ka realitetin më shqetësues.

“Rezultatet e matjeve në Tiranë tregojnë se vlerat e grimcave të imta të pluhurit janë brenda normave të lejuara të BE. Megjithatë, në disa zona të kryeqytetit niveli i ndotjes është më i lartë”, raporton gazetarja Gerta Vasku.

Trafiku i rënduar në çdo orë të ditës ndikon në cilësinë e ajrit te Rruga e Dibrës, Qyteti Studenti dhe zona e Medresesë. Niveli i grimcave të pluhurit brenda kufijve të lejuar rezulton vetëm gjatë muajve të verës, ndërsa në periudhat e tjera të vitit vlerat e tyre priren të rriten ndjeshëm.

Raporti evidenton se parametri më problematik gjatë monitorimit është dioksidi i azotit (NO₂), i cili në disa zona të qytetit rezulton deri në 3 herë mbi normat e përcaktuara nga Bashkimi Europian. Nivelet më të larta të këtij ndotësi u regjistruan në zonat si kryqëzimi i Bulevardit me Unazën, zona pranë Maternitetit të Ri, Ali Demi dhe Rruga e Elbasanit. Po ashtu, edhe niveli i dioksidit të karbonit rezulton problematik në disa zona të caktuara, duke arritur deri në mbi 4 herë mbi normat e rekomanduara.

Edhe në Durrës, matjet për grimcat e pluhurit treguan vlera mbi normat pranë akseve kryesore dhe portit. Në qytetet e tjera, Fier, Korçë, Shkodër dhe Elbasan, ndotja më e lartë paraqitet pranë zonave industriale dhe akseve me më shumë fluks automjetesh.

Të dhënat nga matjet tregojnë se burimet kryesore të ndotjes janë trafiku rrugor i dendur, kantieret e ndërtimit, djegia e karburanteve fosile dhe mungesa e hapësirave të gjelbra.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

