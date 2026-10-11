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«Headless»: muzikal i ri i Michael Giacchino-s debuton në Halloween në Los Angeles — shpallet kasti i premierës botërore

Kompozitori fitues i Oscar-it sjell në Walt Disney Concert Hall adaptimin muzikor të «Legjendës së Sleepy Hollow»-t; mbrëmja plotësohet me «Werewolf by Night» me partiturë live nga LA Phil

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Michael Giacchino, kompozitori fitues i Oscar-it i njohur për kolonat zanore të filmave «Up», «Ratatouille» dhe «The Batman», po debuton si autor i teatrit muzikor me veprën e tij të re origjinale «Headless». Siç njofton BroadwayWorld, Filarmonia e Los Angeles-it (LA Phil) ka zbuluar kastin e preview-t koncertor të premierës botërore, i cili do të mbahet natën e Halloween-it, më 31 tetor, në Walt Disney Concert Hall.

Muzikali, i frymëzuar nga «Legjenda e Sleepy Hollow»-t e Washington Irving-ut, mban librin, muzikën dhe tekstet e vetë Giacchino-s, në bashkëpunim me dyshen e kantautoreve Elyssa Samsel dhe Kate Anderson. Produksioni realizohet nga Michael dhe Maria Giacchino, ndërsa drejtimin muzikor e mban Daniel Klintworth. Në rolet kryesore do të ngjiten Cody Jamison Strand si Ichabod Crane, Joshua Boone si Kalorësi (The Hessian), Kyle Selig si Brom Bones dhe Katerina McCrimmon si Katrina Van Tassel.

Mbrëmja është konceptuar si një «dyfishim» festiv për natën e Halloween-it: pas preview-t të «Headless»-it, orkestra e LA Phil-it do të ekzekutojë live partiturën e «Werewolf by Night» — specialit të Marvel Studios të vitit 2022, të cilin Giacchino e ka edhe regjur. Shfaqja realizohet me licencë nga Disney Concerts, në bashkëpunim me Marvel Studios.

Për Giacchino-n, ky është hapi i parë i madh në skenën muzikore, pas premierës së kësaj vere të veprës së tij «Hymns of the Heart» në Hollywood Bowl me LA Phil-in. Preview-i koncertor i 31 tetorit pritet të jetë prova e parë publike e materialit, përpara një produksioni të plotë skenik në të ardhmen.

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