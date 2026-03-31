Healey: Rreth 1 000 ushtarë britanikë të dislokuar në rajonin e Gjirit
Rreth 1 000 ushtarë britanikë janë dislokuar tani në rajonin e Gjirit – dhe brenda këtij numri përfshihet edhe personeli i vendosur në Qipro, tha sot sekretari i Mbrojtjes i Britanise se Madhe, John Healey, i cili ka qenë duke vizituar Lindjen e Mesme, sipas BBC.
Healey njoftoi gjithashtu kontributet shtesë të mbrojtjes ajrore për aleatët në rajon.
“Irani ka qenë duke “zgjeruar” sulmet e tij në rajon dhe pritet që lufta të vazhdojë për disa javë”, shtoi ai.
Gjatë vizitës së tij në Lindjen e Mesme, vendet e Gjirit theksuan rëndësinë e hapjes së Ngushticës së Hormuzit.
“Aleatët po shqyrtojnë një sërë opsionesh për të mbajtur të hapur korridorin kryesor të transportit detar”, tha ai – duke shtuar se kjo do të kërkonte një përgjigje ndërkombëtare – që përfshinte edhe SHBA-në.
Healey nuk dha një afat kohor ose detaje të mëtejshme – por tha se konflikti do të duhej të zbutej.
“SHBA-ja dhe Britania e Madhe ende po punojnë së bashku në marrëdhëniet e tyre ushtarake dhe të sigurisë”, tha Healey duke mos pranuar të komentonte mbi kritikat e fundit të presidentit amerikan, Donald Trump ndaj BM-së. //a.i/
