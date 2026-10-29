Hegseth shkarkon kreun e planifikimit ushtarak të Pentagonit mes kërcënimeve për një sulm të ri ndaj Iranit
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, ka shkarkuar nga detyra kreun e planifikimit strategjik dhe operacional të Pentagonit, gjenerallejtënant Brett Sylvia, sipas një zyrtari të Departamentit të Mbrojtjes.
Vendimi vjen në një kohë kur presidenti Donald Trump po shqyrton mundësinë e sulmeve të reja amerikane ndaj Iranit, në kuadër të luftës që tashmë po zgjat prej tetë muajsh.
Gjenerallejtënant Brett Sylvia i ushtrisë amerikane u largua nga detyra si kreu i Strategjisë, Planeve dhe Politikave në Shtabin e Përbashkët të Forcave të Armatosura të SHBA-së.
Kjo është një nga pozitat më të rëndësishme në planifikimin ushtarak të Pentagonit, e njohur në qarqet ushtarake si “J5”.
Largimi i tij është pjesë e një serie shkarkimesh të oficerëve të lartë gjatë mandatit të Pete Hegseth në krye të Departamentit të Mbrojtjes.
Shkarkimi i dytë nga e njëjta detyrë gjatë mandatit të Hegseth
Sylvia është gjenerali i dytë që largohet nga kjo detyrë gjatë kohës kur Pete Hegseth drejton Departamentin e Mbrojtjes.
Paraardhësi i tij, gjenerallejtënant Joseph McGee, ishte detyruar të dilte në pension në tetor të vitit 2025.
Sipas një zyrtari të Departamentit të Mbrojtjes, deri më tani nuk është emëruar një zëvendësues për Sylvia-n dhe nuk është bërë publik shkaku i largimit të tij.
Largimi në një kohë kur Trump po shqyrton sulme të reja ndaj Iranit
Ndryshimi në drejtimin e planifikimit ushtarak të Pentagonit ndodh në një periudhë veçanërisht kritike për operacionet ushtarake amerikane.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, po shqyrton mundësinë e sulmeve të reja kundër Iranit, ndërsa konflikti i armatosur ka hyrë tashmë në muajin e tetë.
Largimi i Sylvia-s i shtohet ndryshimeve të mëparshme në nivelet më të larta të drejtimit ushtarak. Megjithatë, deri më tani nuk është njoftuar nëse ky vendim ka lidhje me planifikimin e operacioneve të mundshme të reja ushtarake.
Njoftimi i Shtabit të Përbashkët për 32 vitet e shërbimit
Një zëdhënës i Shtabit të Përbashkët të Forcave të Armatosura amerikane publikoi një deklaratë për largimin e gjenerallejtënantit, pa përmendur arsyet e vendimit.
“Kryetari i Shtabit të Përbashkët, Shtabi i Përbashkët dhe Forcat e Armatosura shprehin mirënjohjen e tyre më të thellë ndaj gjenerallejtënant Brett Sylvia dhe familjes së tij për 32 vitet e shërbimit të tij të dalluar ndaj kombit tonë”, deklaroi zëdhënësi.
Në të njëjtën deklaratë, Shtabi i Përbashkët i uroi Sylvia-s dhe familjes së tij gjithë të mirat për të ardhmen.
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