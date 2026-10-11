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Ekspozita

Hermitage-i hap ekspozitën «Peizazh me Polifemin»: kryevepra e restauruar e Poussin-it del për publikun më 14 tetor

Muzeu i Shën Petersburgut prezanton veprën e vitit 1649 të Nicolas Poussin pas restaurimit të madh që nisi në janar 2025; ekspozita zgjat deri më 27 dhjetor.

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«Peizazh me Polifemin» (1649) e Nicolas Poussin, Muzeu Hermitage, Shën Petersburg

Muzeu Hermitage në Shën Petersburg do të hapë më 14 tetor 2026 ekspozitën «Peizazh me Polifemin» (Landscape with Polyphemus), kushtuar kryeveprës së Nicolas Poussin të vitit 1649, siç njofton ad-hoc-news.de. Ekspozita, që do të qëndrojë e hapur deri më 27 dhjetor 2026, do të prezantohet në Sallën me Dymbëdhjetë Kolona të Kompleksit Kryesor të Muzeut.

Vepra, me subjekt mitologjik nga «Metamorfozat» e Ovidit, hyri në laboratorin e restaurimit të pikturave të Hermitage-it në janar 2025. Restauruesit forcuan shtresën e ngjyrës dhe bazën, riparuan një çarje, hoqën papastërtitë nga të dyja anët, e transferuan veprën në një kanavacë të re, ulën dhe njëhsuan llakun e sipërfaqes, hoqën shtesat e mëvonshme dhe mbushën zonat me humbje të bojës.

Piktura u ble për Hermitage-in në vitin 1772 përmes ndërmjetësimit të Denis Diderot për perandoreshën Katerina II — më parë ishte shitur nga një markiz francez për të shlyer një borxh kumari. Pas më shumë se dy shekujsh në koleksionin perandorak, ajo kthehet para publikut në formën e restauruar.

Ekspozita është pjesë e programit të tetorit të muzeut, institucioni i themeluar në 1764 nga Katerina e Madhe dhe i hapur për publikun në 1852, koleksioni i të cilit ruan sot rreth tre milionë objekte — dhe Sallën me Dymbëdhjetë Kolona e vendos prezantimin brenda ansamblit historik që përfshin Pallatin e Dimrit.

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