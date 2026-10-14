«Hidden Beacon» në San Francisko: mijëra lente syzesh bëhen skulpturë drite në Exploratorium
Ekspozita dimërore «Glow» rikthehet në Pier 15 nga 19 nëntori deri më 24 janar 2027, me instalacionin e ri interaktiv të artistëve kanadezë Caitlind r.c. Brown dhe Wayne Garrett në qendër të vëmendjes.
Muzeu Exploratorium në San Francisko ka zbuluar veprën qendrore të ekspozitës së tij dimërore «Glow»: instalacionin interaktiv «Hidden Beacon», të porositur posaçërisht për Galerinë 3 të muzeut, siç njofton Exploratorium në njoftimin e tij zyrtar të 13 tetorit.
Vepra e artistëve kanadezë Caitlind r.c. Brown dhe Wayne Garrett është ndërtuar me mijëra lente syzesh me recetë, të siguruara nga Qendra Kanadeze e Riciklimit të Syzeve e Lions Club. Skulptura optike në shkallë të madhe do të zbulohet me hapjen e «Glow» dhe, ndryshe nga ekspozita sezonale, do të qëndrojë e ekspozuar për vizitorët për vite me radhë.
«Glow», ekspozita e përvitshme kushtuar artit dhe shkencës së dritës, hapet për publikun më 19 nëntor 2026 dhe mbyllet më 24 janar 2027 në Pier 15, në bregdetin e San Franciskos. Drejtoresha e ekspozitave të përkohshme, Allison Roach, thekson se çdo vepër e ekspozitës i fton vizitorët ta përjetojnë dritën ndryshe: disa vepra ndryshojnë teksa lëviz rreth tyre, të tjera ftojnë në lojë, vëzhgim të afërt apo thjesht ndalesë e soditje.
Programi i këtij viti përfshin edhe skulpturat rrotulluese të Paul Friedlander («Good Vibrations»), veprën fluide «Inner Horizons» të Cat Scott, lojën LED njëdimensionale «Line Wobbler» të Robin Baumgarten, «The Gateway» të OK Design me 91 pasqyra pafundësie që lëvizin në harmoni, si dhe «Your Point of View 2.0» të Sabine de Schutter. Ekspozitën e plotësojnë kinemaja «Glow Cinema» dhe veprat praktike të studios Tinkering, «Shadow Creatures» dhe «Light Painting».
Sipas drejtoreshës së programit të artistëve rezidentë, Ann Meisinger, «Hidden Beacon» pasqyron angazhimin e hershëm të Exploratorium-it për të punuar me artistë, praktika e të cilëve hap mënyra të reja të të parit dhe i fton vizitorët në procesin e zbulimit. Brown dhe Garrett kanë bashkëpunuar edhe më parë me muzeun, dhe vepra e re është krijuar posaçërisht për hapësirat e tij.
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