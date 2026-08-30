Hirving “Chucky” Lozano shënon golin e parë me LA Galaxy ndaj San Diego
Hirving “Chucky” Lozano shënoi të shtunën golin e tij të parë me LA Galaxy, dhe këtë e bëri ndaj ish-klubit të tij, San Diego FC. Ai realizoi në Snapdragon Stadium në ndeshjen e tij të dytë si titullar për Galaxy, duke ulur diferencën në 2-1 dhe duke shfaqur emocione të qarta pas golit.
Siç raporton mlssoccer, Lozano ishte huazuar te LA Galaxy pas një periudhe gjatë të cilës qëndroi në stol me San Diego FC. Në sezonin e zgjerimit të San Diego-l në 2025 ai ishte nënshkrimi kryesor dhe Designated Player, duke kontribuar me 12 gola dhe 11 asistime në sezonin e rregullt dhe playoff. Sipas klubit, trajneri Mikey Varas dhe drejtori sportiv Tyler Heaps vendosën në janar se ai nuk ishte pjesë e planeve të skuadrës për shkak të çështjeve disiplinore, dhe më pas lojtari u huazua te rivali i Konferencës Perëndimore më parë këtë muaj.
Goli i Lozanos erdhi pas një përfundimi të saktë në cepin e poshtëm të portës, ndërsa më pas ai mori pjesë edhe në aksionin që do të dukej si barazim nga Kyōgo Furuhashi, por goli u anulua pas kontrollit VAR për një faull të Lozanos. Megjithë përpjekjet e tij, LA Galaxy humbi ndeshjen 3-1 ndaj San Diego. Ekipi do të kërkojë rikthimin te rezultatet të shtunën e ardhshme në shtëpi ndaj New England Revolution (ora 21:30 ET).
Sipas mlssoccer, ky ishte goli i tij i parë në sezonin e rregullt 2026 dhe tregoi se Lozano mund të ndikojë menjëherë, megjithatë Galaxy nuk arriti të siguronte pikët e kërkuara dhe mbeti pa fitore në këtë përballje.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.