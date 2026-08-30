“Quartz”: Durrësi kryeson listën e destinacioneve bregdetare më të përballueshme në Evropë
– Nga bunkerët e periudhës së Luftës së Ftohtë që dëshmojnë historinë përgjatë bregdetit shqiptar të Adriatikut, deri te rrugicat plot histori të Kadizit në Spanjë, ekspertët e udhëtimeve sjellin një përzgjedhje të qyteteve më të vjetra të Evropës dhe destinacioneve bregdetare që mund të vizitohen pa rënduar xhepin!
Gjetja e një destinacioni tërheqës për pushime në plazh nuk është e vështirë, por identifikimi i një vendi që ofron njëkohësisht cilësi dhe çmime të përballueshme mund të jetë një sfidë, shkruan media amerikane “Quartz”.
Megjithatë, në shumë vende të Evropës vijojnë të ekzistojnë destinacione që ofrojnë diell, det dhe plazhe me kosto të arsyeshme, nga veriu në jug dhe nga lindja në perëndim të kontinentit.
Për të garantuar një përfaqësim të drejtë dhe një ekuilibër gjeografik, destinacionet e përzgjedhura vijnë nga rajone të ndryshme të Evropës, duke shmangur përqendrimin vetëm në Evropën Juglindore.
Vende me vlerë të shkëlqyer për paratë mund të gjenden në shumë pjesë të kontinentit, shpesh të shoqëruara nga trashëgimi të lashta historike, gastronomi e pasur, peizazhe natyrore dhe arkitekturë karakteristike.
Tetë destinacionet e përfshira në listën e pushimeve më të mira dhe ekonomike në plazh në Evropë, shtrihen nga brigjet e Detit Baltik deri në Mesdhe dhe nga Oqeani Atlantik deri në Adriatik.
Ato u ofrojnë vizitorëve me buxhet të kufizuar një gamë të gjerë alternativash, klimash, kulturash dhe përvojash bregdetare.
Historia është një element i pranishëm pothuajse në secilin prej destinacioneve të listës, qoftë përmes bunkerëve të periudhës së Luftës së Ftohtë në Shqipëri, fortifikimeve veneciane në Qipro apo historisë së lashtë të Kadizit, një prej qyteteve më të vjetra të banuara vazhdimisht në Europë.
Disa prej këtyre vendeve shërbejnë gjithashtu si pikënisje për të eksploruar zona përtej vijës bregdetare, nga shtegu falas përgjatë bregdetit në Aberystwyth deri te mundësia për të zbuluar peizazhet mbresëlënëse karstike të Bosnjë-Hercegovinës.
Kjo e zgjeron vlerën turistike të këtyre destinacioneve përtej ofertës së tyre për pushime në plazh.
Edhe kostot ndryshojnë ndjeshëm nga një destinacion në tjetrin, duke filluar nga brigjet më të freskëta, por ekonomikisht të përballueshme të Letonisë në Detin Baltik, deri te brigjet më të ngrohta të Qipros në Mesdhe.
Transporti publik ndihmon gjithashtu në uljen e shpenzimeve pothuajse në të gjitha destinacionet, pasi autobusët dhe trenat krijojnë lidhje të përshtatshme mes plazheve dhe atraksioneve historike, duke reduktuar nevojën për marrjen me qira të një automjeti.
Durrës, Shqipëri
Durrësi ndërthur historinë e shekullit XX me turizmin bregdetar.
Durrësi ofron një kombinim të veçantë të elementeve që e bëjnë Shqipërinë një destinacion gjithnjë e më tërheqës për turistët.
Edhe pse plazhet e tij mund të mos kenë të njëjtin karakter panoramik si zonat bregdetare në jug të vendit, ndërthurja e detit me historinë dhe trashëgiminë kulturore, e bën qytetin një destinacion të veçantë.
Si qyteti i dytë më i madh në Shqipëri dhe një prej destinacioneve që konsiderohet ende i nënvlerësuar nga turizmi ndërkombëtar, Durrësi ofron pamje panoramike, arkitekturë të veçantë, një numër të konsiderueshëm kafenesh dhe një trashëgimi të pasur të lidhur me historinë e trazuar të vendit gjatë shekullit XX.
Ndër atraksionet që rekomandohen për vizitorët është Vila Mbretërore e Mbretit Zog, pranë së cilës ndodhet edhe një bunker prej betoni, dëshmi e një periudhe tjetër të historisë së Shqipërisë.
Hotel “Epidamn Boutique and Spa” renditet ndër alternativat e rekomanduara për akomodim, falë hamamit tradicional dhe ambienteve të tij të kuruara, megjithëse qyteti ofron edhe një gamë të gjerë alternativash të tjera për qëndrim.
Durrësi siguron vendin e tij në këtë listë jo vetëm për plazhet, por edhe për përqendrimin e trashëgimisë historike në një hapësirë relativisht të vogël.
Në qytet, një vilë mbretërore dhe një bunker i periudhës së Luftës së Ftohtë mund të vizitohen pranë njëri-tjetrit, duke ofruar një pasqyrë të veçantë të së kaluarës së Shqipërisë.
Vizitorët që dëshirojnë të kuptojnë më mirë historinë e Shqipërisë gjatë shekullit XX mund të kombinojnë vizitën në Vilën e Mbretit Zog me bunkerin pranë saj, pasi kontrasti ndërmjet këtyre dy objekteve pasqyron ndryshimet e mëdha politike dhe historike që ka përjetuar vendi.
Plazhet e qytetit ofrojnë gjithashtu mundësi për pushim dhe relaks pas vizitave në monumentet dhe atraksionet kulturore.
Pozicioni i Durrësit si qytet-port favorizon praninë e produkteve të freskëta të detit në restorantet lokale, duke u ofruar turistëve mundësinë, për të shijuar gastronominë lokale me çmime relativisht të përballueshme.
Transporti publik lidh Durrësin me destinacione të tjera përgjatë bregdetit me kosto të ulët, duke krijuar mundësi për eksplorimin e plazheve dhe zonave përreth edhe gjatë një qëndrimi të shkurtër.
Kombinimi i çmimeve të përballueshme, transportit të lehtë dhe ofertës së larmishme turistike e bën qytetin një alternativë të përshtatshme për turistët që kërkojnë një pushim ekonomik në bregdet.
Renditja e tetë destinacioneve më të mira dhe ekonomike për pushime në plazh në Evropë:
1. Durrës, Shqipëri 2. Neum, Bosnjë-Hercegovinë 3. Larnaka, Qipro 4. Aberystwyth, Uells 5. Heraklion, Kretë, Greqi 6. Kadiz, Spanjë 7. Liepaja, Letoni 8. Ulqin, Mali i Zi /
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