Pasiguri për përballjen The Rock kundër Roman Reigns dhe lëvizjet në roster: Bayley, New Day dhe Ilja Dragunov
Përballja midis The Rock dhe Roman Reigns ka qenë për vite një nga takimet më të diskutueshme dhe të dëshiruara në botën e wrestlingut, por aktualisht nuk ka shenja se ajo do të realizohet së shpejti.
Siç raporton Bleacher Report, burime të industrisë bëjnë me dije se është e paqartë nëse qeveria saudit do të jetë e gatshme të përmbushë kërkesat financiare të The Rock për një ndeshje në WrestleMania 43 në Arabinë Saudite. Po ashtu thuhet se disa njerëz pas skenave po dyshojnë në vazhdimësinë e asaj që shihej si një rrjedhë thuajse e pakufizuar parash për eventet sportive dhe argëtuese, ndërsa angazhimet filmike — përfshirë fillimin e xhirimeve të filmit Fast Forever në dhjetor — mund të vështirësojnë mundësinë që The Rock të jetë i disponueshëm për WrestleMania.
Në rast se The Rock nuk angazhohet për WrestleMania, WWE pritet të ketë alternativa për titullin kryesor; më e dukshmja është Oba Femi, i cili la të kuptohet se do të sfidojë Reigns pas fitores ndaj Brock Lesnar në WrestleMania 42.
Sa i përket Bayley, raportohet se pritet që ajo të rinovojë kontratën me WWE. Sipas njoftimeve në media, kontrata e saj skadon në janar, që u jep drejtuesve të WWE rreth katër muaj kohë për të arritur marrëveshje afatgjata. Megjithëse Bayley ka lidhje me figura në AEW, si Mercedes Mone, ajo mbetet një emër i njohur i kompanisë ku është prej vitit 2012, dhe vazhdimet e përfshirjes së saj në programet e shfaqjeve janë interpretuar si tregues se pritet rikthim.
Rreth lëvizjeve drejt AEW, ka zëra se New Day mund të debutojë në All In si pjesë e një surprize, duke qenë të përfolur si kandidatë potencialë për të dalë si partnerë misteriozë në një raund Trio. Gjithashtu, Ilja Dragunov u largua nga WWE duke lënë kontratën të skadojë, çka, sipas njoftimeve, do të thotë se nuk i vlen klauzola standarde 90-ditore e moskonkurencës dhe ai mund të nënshkruajë me AEW dhe të debutojë menjëherë, madje edhe në një ndeshje si Casino Gauntlet gjatë All In.
Këto zhvillime dhe spekulime rreth mundësive për The Rock, Reigns, Bayley, New Day dhe Ilja Dragunov i ka pasqyruar Bleacher Report.
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