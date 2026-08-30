MJF para All In: kundërshtimi me Andrade, synimi për titull dhe vlerësimi i gjendjes së wrestlingut
AEW do të mbajë këtë të diel në Wembley Stadium shfaqjen All In, ku fituesi i Casino Gauntlet do të sigurojë një mundësi për titullin botëror të kompanisë. MJF pritet të jetë një nga dy konkurrentët e parë në garë, me Andrade El Idolo si një kundërshtar direkt në atë përballje.
Sipas Bleacher Report, MJF shprehu qartë mosmërzinë ndaj Andrade: e konsideron atë pompoz dhe mbivlerësues, kundërshton pretendimet e tij si ‘‘burrë latino’’ dhe i mohon shanset që të ketë triumf kundër tij ose të bëhet kampion i AEW. MJF gjithashtu deklaroi se do të hyjë i dyti në Casino Gauntlet, pret që Andrade të jetë i pari dhe tha se do të fitojë kontratën për të kërkuar titullin — një fitore që, sipas tij, do të korrigjojë papajtueshmëritë e kaluara me Kenny Omega dhe Will Ospreay, të cilët MJF i akuzon për ndërhyrje në ndeshjet e tij.
Ai tha se madhësia e arena-s nuk e shqetëson: qoftë një stadium i madh apo një vend më intim, fokusi i tij është te konkurrentët brenda ringut. MJF theksoi se nuk dëshiron që gara të bëhet kaotike, por preferon të hyjë, të përfundojë dhe të largohet si fitues.
Sa i përket karrierës, MJF nënvizoi se mësimi kryesor për të ka qenë mosbesimi ndaj të tjerëve — sidomos pas një periudhe të vështirë që ai lidh me bashkëpunimin me Adam Cole — dhe se beson se vetëm vetja meriton besim të plotë. Në fushën profesionale ai synon të sigurojë tituj, pasuri dhe një trashëgimi të qëndrueshme.
Roli i studentit të sportit është gjithashtu pjesë e filozofisë së tij: MJF këshillon të rinjtë të studiojnë brezat e mëparshëm për të nxjerrë elementë të veçantë dhe origjinalë. Ai përmendi emra si Gino Hernandez, Gary Hart, Jimmy Garvin dhe “Playboy” Buddy Rose si shembuj të atyre që ofrojnë stil dhe mënyra të veçanta të të treguarit të karrierës së tyre, të cilat mund të përvetësohen në mënyrë kreative.
Për gjendjen e wrestlingut, MJF tha se industria është në një moment financiarisht të fortë, me më shumë para se kurrë nga marrëveshjet televizive dhe biletat, por kritikoi homogenizimin stilistik dhe mungesën e variacionit që, sipas tij, nganjëherë e bën produktin të njëllojtë. Ai pohoi se vetë ka sjellë një shije të ndryshme që i ka tërhequr shikuesit drejt tij.
Edhe kur ndihet si tifoz, MJF shpjegoi se shumicën e kohës sheh shfaqje jo për argëtim, por për studim: ai ndjek një gamë të gjerë promotionsh — nga Raw dhe SmackDown te New Japan, Stardom dhe shumë indies — për t’i njohur rivalët e mundshëm dhe për të kuptuar dobësitë e tyre. Nga emrat e rinj që e kanë impresionuar, ai përmendi Nick Wayne, Kevin Knight, Kyle Fletcher dhe Mark Davis, duke vlerësuar secilin për elemente të ndryshme të stilit dhe prezencës në ring.
Sipas Bleacher Report, MJF konfirmoi se do të kërkojë me vendosmëri fitimin e Casino Gauntlet në All In dhe do të hyjë në atë ngjarje me synimin e qartë për të marrë përsëri mundësinë për titullin botëror.
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