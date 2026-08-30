Një gol fantastik i Cavan Sullivan ndez spekulimet për thirrje në Kombëtaren e SHBA-së
Në ndeshjen e luajtur në Sports Illustrated Stadium, 16-vjeçari Cavan Sullivan ishte emri kryesor i mbrëmjes, teksa vendosi fituesin në përballjen e Philadelphia Union me Red Bull New York, e mbyllur 3-1 në favor të Union. Trajneri në detyrë i Philadelphia, Ryan Richter, vlerësoi aftësitë e Sullivan në situata një‑me‑një dhe theksoi se klubi dëshiron t’i japë lojtarit lirinë për t’u shfaqur në fushë.
Siç raporton mlssoccer, ky ishte goli i dytë radhazi për Sullivan, ndërsa 65‑ën minute për Union shënoi edhe mbrojtësi tjetër i akademisë së Filadelfias dhe talent i kombëtares së shteteve të reja, Neil Pierre. Në anën tjetër, Eric Maxim Choupo‑Moting realizoi golin e vetëm për New Yorkun në minutën e 74‑t. Përballja shërbeu edhe për të nxjerrë në pah performancat e të rinjve të Union përpara atyre të rivalëve të Red Bull New York.
Sullivan ka përfunduar sezonin me 10 kontribucione në gola (3 gola dhe 7 asistime), duke barazuar rekordin e Freddy Adu për më shumë kontribucione në një sezon nga një lojtar 16 vjeç ose më i ri në MLS. Ai po ashtu shënoi gjithsej në katër ndeshje radhazi me kontribuime, një seri që e vendos atë në shoqëri me Ricardo Pepi (2021) dhe Diego Fagúndez (2013). Fitimi i së shtunës zgjati serinë pa humbje të Union në shtatë ndeshje (5 fitore, 0 humbje, 2 barazime), ndërsa Richter përsëriti besimin se lojtarët e rinj po tregojnë pjekuri dhe fitojnë respektin e bashkëlojtarëve.
Pas paraqitjes së fortë, u rritën zërat për një thirrje të mundshme të Sullivan në ekipin kombëtar të SHBA-së për dritaren ndërkombëtare të muajit të ardhshëm, ku kombëtarja do të përballet me Peru, Kilin, Meksikën dhe Kanadanë si fillim të rrugëtimit drejt Kupës së Botës 2030. Vetë lojtari tha se nuk fokusohet te spekulimet për thirrje, por është i lumtur që po ndihmon skuadrën dhe kërkon të ruajë këtë moment pozitiv; Sipas mlssoccer.
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