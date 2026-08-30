Një mbrëmje historike: Lionel Messi shënon katër gola dhe drejton Inter Miami në fitore 7-1
Lionel Messi bëri një paraqitje të jashtëzakonshme, duke shënuar katër gola dhe dhuruar një asist në fitoren historike 7-1 të Inter Miami ndaj CF Montréal. Ky rezultat vendos rekord klubesh për numrin e golave të shënuara në një ndeshje të vetme dhe e çon Messin në 18 gola dhe 10 asiste për sezonin, duke kaluar kështu Petar Musa të FC Dallas (16 gola, 2 asiste) në krye të garës për Golden Boot.
Siç raporton mlssoccer, Miami mori nisma që në fillim dhe Casemiro hapi shifrat në minutën e 20-të. Messi barazoi me një goditje dënimi në minutën e 40-të, më pas shënoi të dytin pas një drible solo në minutën e 52-të. Ai kompletoi hat-trick-un me një chip ndaj portierit Thomas Gillier dhe vulosi lojën me një tjetër goditje dënimi nga distanca për golin e katërt.
Performanca e Messit e vendos atë në qendër të debatit për çmimin Landon Donovan MLS MVP, ndërsa ndeshja e bëri atë lojtarin e 19-të në historinë e MLS që arrin katër gola në një sfidë. Sipas statistikave të ndeshjes, 39-vjeçari është gjithashtu lojtari më i shpejtë në histori të ligës që arrin 20 ndeshje me më shumë se një gol, duke e arritur këtë shifër në 72 paraqitje. Trajneri në detyrë Guillermo Hoyos, i cili ndoqi ndeshjen nga tribunat për shkak të pezullimit, vlerësoi vazhdimin e rritjes së Messit si lojtar dhe person.
Klubi tani përgatitet për përballjen e radhës me Atlanta United, ndërsa pritet edhe ardhja e trajnerit të ri Cristian “Kily” González dhe stafit të tij. Lajmin e ndeshjes e botoi mlssoccer.
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