Nashville SC në ritëm historik, afër rekordit sezonal të MLS
Nashville SC shënoi fitore bindëse 4-0 ndaj FC Cincinnati, duke mbajtur një ritëm që klubi nuk e kishte parë më parë në ligë. Pas 22 ndeshjesh në sezonin 2026, skuadra e Coyotes ka grumbulluar 52 pikë dhe mbetet në garë për titullin e Supporters’ Shield dhe për sfidimin e rekordit të pikëve në një sezon.
Siç raporton mlssoccer, me 12 ndeshje të mbetura në fazën e rregullt, mesatarja e Nashville prej 2.36 pikësh për ndeshje i vendos ata në një ritëm për rreth 80 pikë, përtej rekordit të Inter Miami prej 74 pikësh të vendosur në 2024. Trajneri B.J. Callaghan refuzoi të përkufizojë një limit për suksesin e ekipit, duke theksuar se fokusi është te përmirësimi i vazhdueshëm dhe të bëhen elementet e forta të skuadrës të jashtëzakonshme.
Suksesi ofensiv varet shumë nga triaja e sulmit Hany Mukhtar, Sam Surridge dhe Cristian Espinoza: Mukhtar dhe Surridge shënuan ndaj Cincinnati, ndërsa Espinoza regjistroi asistin e 11-të në ligë, më shumë se çdo lojtar tjetër këtë sezon. Në të gjitha kompeticionet për 2026, ky trio ka kontribuar për 53 gola, një tregues i bashkëpunimit dhe kolektivitetit që ka përmendur edhe trajneri.
Përpara ndeshjes, Nashville SC nderoi legjendën e Tenesit, Dolly Parton, e cila vdiq të martën në moshën 80 vjeç. Ceremonia mori rëndësi të veçantë gjatë mbrëmjes së fëmijëve, duke nënvizuar angazhimin e Parton për leximin e fëmijëve përmes programit të saj Imagination Library dhe ndikimin e saj të vazhdueshëm mbi komunitetin lokal.
Sipas mlssoccer, ritmi historik i Nashville SC e bën skuadrën kandidat serioz për të sfiduar rekordet e mëdha të ligës, edhe nëse trajneri preferon të përqendrohet te përmirësimi i përditshëm i skuadrës.
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