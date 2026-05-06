Hungaria i kthen Ukrainës paratë dhe arin e sekuestruar nga Oschadbank
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy ka reaguar dhe e ka cilësuar si konstruktiv vendimin e Hungarisë për të kthyer paratë dhe arin që i përkisnin bankës ukrainase Oschadbank, të cilat ishin sekuestruar nga shërbimi i sigurisë i Budapestit në mars.
Nën kryeministrin Viktor Orban, shërbimet hungareze të sigurisë arrestuan shtatë ukrainas që mbanin rreth 82 milionë dollarë në para të gatshme dhe ar, të dyshuar për pastrim parash. Ukraina e kishte denoncuar sekuestrimin si zhvatje.
Si paratë ashtu edhe ari u kthyen të plota në Ukrainë, tha Zelenskyy, duke mirëpritur veprimin e Hungarisë.
“Jam mirënjohës ndaj Hungarisë për qasjen konstruktive dhe hapin e civilizuar”, shkroi presidenti ukrainas në një postim në platformën X.
Ministri i Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha tha se kthimi i pronës së vjedhur vendos një vijë të qartë ndarëse midis paligjshmërisë së regjimit të Orbanit dhe qasjes konstruktive të qeverisë së re.
“Ne e perceptojmë këtë si një shenjë të gatishmërisë së Hungarisë për të avancuar marrëdhëniet tona me respekt të ndërsjellë dhe realizëm të shëndetshëm dhe jemi gati të reciprokisht”, shtoi ai.
An important step in relations with Hungary – today, the funds and valuables of Oschadbank that were seized by Hungarian special services in March of this year were returned. At the time, the Hungarian side unlawfully detained Ukrainian cash-in-transit officers. We brought our…
