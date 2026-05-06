☁️
Tiranë 14°C · Vranët 06 May 2026
S&P 500 7,365 ▲1.46%
DOW 49,911 ▲1.24%
NASDAQ 25,839 ▲2.02%
NAFTA 95.61 ▼6.51%
ARI 4,709 ▲3.07%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931 EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
₿ CRYPTO
BTC $81,527 ▼ -0.04% ETH $2,352 ▼ -1.22% XRP $1.4260 ▲ +0.83% SOL $89.3700 ▲ +3.16%
S&P 500 7,365 ▲1.46 % DOW 49,911 ▲1.24 % NASDAQ 25,839 ▲2.02 % NAFTA 95.61 ▼6.51 % ARI 4,709 ▲3.07 % S&P 500 7,365 ▲1.46 % DOW 49,911 ▲1.24 % NASDAQ 25,839 ▲2.02 % NAFTA 95.61 ▼6.51 % ARI 4,709 ▲3.07 %
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931 EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
06 May 2026
Breaking
Avioni gjigant Antonov An-124 “Ruslan” ka ateruar gjatë ditës në Prishtinë, pamje nga pista publikohen edhe në rrjete sociale Zogaj: Reforma e sistemit zgjedhor të diskutohet me maturi, të bëhet me referendum Shehi: Edi Rama mundet në zgjedhje, por jo me këta njerëz që ka PD Politologu, Afrim Krasniqi: Kriza politike në Kosovë, vetëm dëme sociale dhe ekonomike për qytetarët PSG me një këmbë drejt finales, vendos goli i Dembele për pjesën e parë (video)
Menu
Bota

Hungaria i kthen Ukrainës paratë dhe arin e sekuestruar nga Oschadbank

· 2 min lexim

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy ka reaguar dhe e ka cilësuar si konstruktiv vendimin e Hungarisë për të kthyer paratë dhe arin që i përkisnin bankës ukrainase Oschadbank, të cilat ishin sekuestruar nga shërbimi i sigurisë i Budapestit në mars.

Nën kryeministrin Viktor Orban, shërbimet hungareze të sigurisë arrestuan shtatë ukrainas që mbanin rreth 82 milionë dollarë në para të gatshme dhe ar, të dyshuar për pastrim parash. Ukraina e kishte denoncuar sekuestrimin si zhvatje.

Si paratë ashtu edhe ari u kthyen të plota në Ukrainë, tha Zelenskyy, duke mirëpritur veprimin e Hungarisë.

“Jam mirënjohës ndaj Hungarisë për qasjen konstruktive dhe hapin e civilizuar”, shkroi presidenti ukrainas në një postim në platformën X.

Ministri i Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha‎ tha se kthimi i pronës së vjedhur vendos një vijë të qartë ndarëse midis paligjshmërisë së regjimit të Orbanit dhe qasjes konstruktive të qeverisë së re.

“Ne e perceptojmë këtë si një shenjë të gatishmërisë së Hungarisë për të avancuar marrëdhëniet tona me respekt të ndërsjellë dhe realizëm të shëndetshëm dhe jemi gati të reciprokisht”, shtoi ai.

An important step in relations with Hungary – today, the funds and valuables of Oschadbank that were seized by Hungarian special services in March of this year were returned. At the time, the Hungarian side unlawfully detained Ukrainian cash-in-transit officers. We brought our…

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu