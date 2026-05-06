S&P 500 7,365 ▲1.46%
DOW 49,911 ▲1.24%
NASDAQ 25,839 ▲2.02%
NAFTA 95.61 ▼6.51%
ARI 4,709 ▲3.07%
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931 EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
BTC $81,527 ▼ -0.04% ETH $2,352 ▼ -1.22% XRP $1.4260 ▲ +0.83% SOL $89.3700 ▲ +3.16%
Avioni gjigant Antonov An-124 "Ruslan" ka ateruar gjatë ditës në Prishtinë, pamje nga pista publikohen edhe në rrjete sociale Zogaj: Reforma e sistemit zgjedhor të diskutohet me maturi, të bëhet me referendum Shehi: Edi Rama mundet në zgjedhje, por jo me këta njerëz që ka PD Politologu, Afrim Krasniqi: Kriza politike në Kosovë, vetëm dëme sociale dhe ekonomike për qytetarët PSG me një këmbë drejt finales, vendos goli i Dembele për pjesën e parë (video)
Raporti: Irani goditi shumë më tepër baza amerikane sesa është raportuar

· 2 min lexim

Një analizë e publikuar nga Washington Post pretendon se Irani ka goditur shumë më tepër objektiva ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme sesa është pranuar publikisht nga Shtetet e Bashkuara.

Sipas raportimit, sulmet iraniane kanë dëmtuar ose shkatërruar të paktën 228 struktura apo pajisje në baza ushtarake amerikane që nga nisja e luftës.

Analiza bazohet në imazhe satelitore të publikuara nga media të lidhura me shtetin iranian dhe të verifikuara nga gazeta amerikane përmes krahasimeve me sisteme të tjera satelitore.

Objektivat e goditura përfshijnë hangarë, kazerma, depo karburanti, avionë, sisteme radari, pajisje komunikimi dhe sisteme të mbrojtjes ajrore në baza amerikane në Kuvajt, Bahrein, Katar, Jordani, Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.

Sipas Washington Post, më shumë se gjysma e dëmeve janë regjistruar në selinë e Flotës së Pestë amerikane në Bahrein dhe në bazat Camp Arifjan, Camp Buehring dhe Ali al-Salem në Kuvajt.

Raportimi thekson se shtatë ushtarakë amerikanë kanë humbur jetën në sulmet ndaj bazave në rajon dhe mbi 400 trupa kanë mbetur të plagosur deri në fund të muajit prill.

Ekspertët e cituar nga gazeta vlerësojnë se sulmet tregojnë një aftësi shumë më të lartë goditëse të Iranit sesa ishte menduar më parë, si dhe mangësi në mbrojtjen e bazave amerikane ndaj dronëve dhe raketave moderne.

“Iranianët goditën me saktësi. Nuk ka kratere të rastësishme që tregojnë goditje huq”, deklaroi Mark Cancian nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare.

Raportimi shton se disa baza janë konsideruar tashmë tepër të rrezikshme për t’u operuar normalisht dhe se pjesë të personelit amerikan janë zhvendosur jashtë rrezes së sulmeve iraniane.

Sipas burimeve të cituara nga gazeta, disa prej bazave të dëmtuara mund të mos përdoren më kurrë në të njëjtin nivel nga forcat amerikane në rajon.

