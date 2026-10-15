Huthitë pretendojnë se goditën një avion luftarak saudit Typhoon mbi Saada
Zëdhënësi ushtarak i Huthi-ve, Yahya Saree, tha se një Eurofighter Typhoon saudit, i ngritur nga Taifi, u godit mbi provincën Saada dhe rrezikoi të rrëzohej; koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite nuk e ka komentuar ende pretendimin.
Grupi jemenas i Huthi-ve, i mbështetur nga Irani, pretendon se ka goditur një avion luftarak të Arabisë Saudite mbi provincën veriore Saada. Siç njofton Al Jazeera, zëdhënësi ushtarak i grupit, Yahya Saree, deklaroi se avioni Eurofighter Typhoon, i ngritur nga qyteti Taif, u godit me një raketë ajër-ajër dhe rrezikoi të rrëzohej.
Autoritetet e koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite nuk e kanë konfirmuar dhe as komentuar deri tani pretendimin. Nuk ka ende asnjë verifikim të pavarur për goditjen e avionit, dhe Riadi nuk ka njoftuar për ndonjë avion të dëmtuar apo të rrëzuar gjatë operacioneve të fundit mbi Jemen.
Pretendimi vjen në kulmin e një jave përshkallëzimi të fortë mes Huthi-ve dhe Arabisë Saudite. Ditët e fundit grupi ka marrë përsipër sulme me raketa balistike drejt kryeqytetit Riad dhe aeroportit të tij, ndërsa një goditje ndaj një ndërtese administrative të gjigantit të naftës Aramco në Dhahran shkaktoi një zjarr të kufizuar; koalicioni, nga ana e tij, ka goditur objektiva të Huthi-ve në Sanaa dhe në zona të tjera të Jemenit.
Nëse do të konfirmohej, goditja e një avioni Typhoon do të shënonte një hap të rëndësishëm në aftësitë kundërajrore të Huthi-ve dhe do ta thellonte më tej përfshirjen e frontit jemenas në luftën më të gjerë mes SHBA-së dhe Iranit, në një kohë kur Uashingtoni po shqyrton nëse do t’u bashkohet sulmeve saudite kundër grupit.
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