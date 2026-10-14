IDFA 2026 shpall programin garues: 253 filma nga 80 vende, hapja me dokumentarin për rezistencën në Mianmar
Edicioni i 39-të i festivalit më të madh të dokumentarit në botë mbahet në Amsterdam nga 12 deri më 22 nëntor; filmi hapës «White Tiger Column» garon edhe për çmimin e filmit të parë më të mirë
Festivali Ndërkombëtar i Filmit Dokumentar i Amsterdamit (IDFA) ka shpallur programin e plotë garues të edicionit të tij të 39-të, që mbahet nga 12 deri më 22 nëntor në kryeqytetin holandez. Siç njofton Screen Daily, përzgjedhja zyrtare e këtij viti numëron 253 tituj nga 80 vende të botës.
Festivali hapet më 12 nëntor me premierën botërore të «White Tiger Column», dokumentarit të Robert Mentov, Dwight Jantzi dhe Bryan Dickie. Filmi ndjek për 45 ditë një grup rekrutësh në një kamp stërvitjeje në xhungël, teksa vullnetarë të rinj përgatiten të luftojnë me lëvizjen e rezistencës në Mianmar, dhe festivali e përshkruan atë si një portret prekës të një brezi të guximshëm.
Vepra hapëse është përzgjedhur edhe në Garën Ndërkombëtare, ku garojnë 13 filma — 12 prej tyre me premiera botërore ose ndërkombëtare — dhe është nominuar për çmimin e IDFA-s për filmin e parë më të mirë. Në të njëjtën garë marrin pjesë, ndër të tjerë, Salomé Jashi, Elwira Niewiera, Mehran Tamadon dhe Juan Manuel Sepúlveda.
Veç Garës Ndërkombëtare, të martën u shpallën edhe programet Envision — me 13 filma ku forma drejton rrëfimin — si dhe seksionet Luminous, Frontlight dhe garat e IDFA DocLab, bashkë me nominimet për çmimet ndër-seksionale. Me këtë shpallje, përzgjedhja zyrtare e IDFA 2026 konsiderohet e plotë.
IDFA, i themeluar në vitin 1988, konsiderohet festivali më i madh në botë kushtuar filmit dokumentar dhe çdo vit mbledh në Amsterdam qindra kineastë, producentë dhe profesionistë të industrisë nga e gjithë bota.
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