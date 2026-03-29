Incident në avion në aeroportin e Detroitit, FBI nis hetimet
Një incident i pazakontë është regjistruar të dielën në një avion të kompanisë American Airlines, i cili u detyrua të devijojë dhe të ulet në Aeroportin Ndërkombëtar të Detroitit (DTW), pas një shqetësimi të shkaktuar nga një pasagjer.
Autoriteti i Aeroportit të Qarkut Wayne konfirmoi se bëhej fjalë për një fluturim të American Airlines, ndërsa zyra e FBI-së në Detroit bëri të ditur se ka nisur një hetim për ngjarjen. Sipas FBI-së, aktualisht nuk ka asnjë kërcënim për publikun.
Në një deklaratë zyrtare, American Airlines sqaroi se fluturimi 2819 u devijua për shkak të një pasagjeri problematik. Avioni u ul në mënyrë të sigurt në Detroit, ku forcat e rendit dhe personeli mjekësor pritën fluturimin dhe pasagjeri u largua nga avioni.
“Vlerësojmë durimin e klientëve tanë dhe falënderojmë ekuipazhin për profesionalizmin e treguar,” thuhet në reagimin e kompanisë ajrore.
Sipas të dhënave të FlightAware, avioni ishte nisur nga Aeroporti Ndërkombëtar John F. Kennedy në New York në orën 08:59 të mëngjesit, me destinacion Chicago O’Hare. Ai u devijua dhe u ul në Detroit në orën 11:08.
Pas ndërhyrjes së autoriteteve, fluturimi pritet të rifillojë udhëtimin drejt Chicago-s në orën 17:56 të së dielës.
Një ekip i medias lokale ndodhet në vendngjarje, ndërsa hetimet vijojnë për të sqaruar rrethanat e plota të incidentit.
