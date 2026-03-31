S&P 500 6,432 ▲1.38%
DOW 45,701 ▲1.07%
NASDAQ 21,185 ▲1.88%
NAFTA 103.67 ▲0.77%
ARI 4,650 ▲2.03%
EUR/USD 1.1467 EUR/GBP 0.8691 EUR/CHF 0.9172 EUR/ALL 96.0230 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4064 EUR/TRY 51.0038 EUR/JPY 183.15 EUR/CAD 1.5967 EUR/USD 1.1467 EUR/GBP 0.8691 EUR/CHF 0.9172 EUR/ALL 96.0230 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4064 EUR/TRY 51.0038 EUR/JPY 183.15 EUR/CAD 1.5967
BTC $66,993 ▼ -1.15% ETH $2,062 ▼ -0.66% XRP $1.3219 ▼ -1.94% SOL $81.1800 ▼ -3.94%
Pallati Buckingham: Mbreti Charles dhe mbretëresha Camilla takim me Trump në prill Zbardhet telefonata e përgjuar mes ministrit të jashtëm të Hungarisë dhe Lavrov Trump: Franca pengoi furnizimet ushtarake drejt Izraelit 'Borxhin e keni larë në 1999', para ndeshjes me Turqinë restoranti në Prishtinë ofron kafe e çaj falas për tifozët turq Erjon Braçe: E kam seriozisht. Do t'i shkoj deri në fund
Inflacioni në eurozonë rritet në 2,5% i nxitur nga çmimet e energjisë

Inflacioni i eurozonës u rrit në 2,5% nga viti në vit në mars, nga 1,9% në shkurt, duke arritur nivelin më të lartë që nga janari 2025 për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë të lidhura me konfliktin në Lindjen e Mesme.

Ky vlerësim fillestar nga Eurostat, i publikuar sot, është pak më poshtë pritjeve të ekonomistëve, të cilat ishin për një normë prej 2,6% sipas Bloomberg dhe 2,7% sipas FactSet.

Ky përshpejtim i mprehtë i inflacionit nuk është çuditërisht për shkak të rritjes së çmimeve të naftës dhe gazit që nga shpërthimi i konfliktit në Lindjen e Mesme një muaj më parë.

Sipas të dhënave të Eurostat, çmimet e energjisë u rritën me 4,9% nga viti në vit në mars në 21 vendet që ndajnë monedhën e vetme, krahasuar me një rënie prej 3,1% në shkurt.

Inflacioni bazë, i cili përjashton çmimet e mallrave dhe shërbimeve më të paqëndrueshme (energjia dhe ushqimi) dhe shërben si një pikë referimi për ekspertët, megjithatë ra pak në 2,3% nga viti në vit, duke treguar se rritja e ndjeshme e kostove të energjisë nuk është përhapur ende në sektorë të tjerë të ekonomisë evropiane.

Rritja e çmimeve të shërbimeve u ngadalësua (-0,2 pikë përqindjeje në 3,2%), ashtu si edhe ajo e mallrave industriale (-0,2 pikë përqindjeje në 0,5%) dhe ushqimit (-0,1 pikë përqindjeje në 2,4%).

Megjithatë, situata është jashtëzakonisht shqetësuese për qeveritë, të cilat po kërkojnë të zbusin ndikimin te konsumatorët dhe bizneset.

Të premten, eurokomisioneri për Ekonominë Valdis Dombrovskis vlerësoi ndikimin e mundshëm në rritjen brenda Bashkimit Evropian këtë vit midis 0,4 dhe 0,6 pikë përqindje, sipas skenarëve kryesorë në lidhje me kohëzgjatjen e konfliktit./ a.jor.

Lexo Gjithashtu