Inter mund pa problem Parmën dhe fiton titullin kampion. Nis festa në “San Siro” (video)
Inter mund 2-0 Parmën dhe fiton zyrtarisht titullin kampion për sezonin 2025-2026. Ky është titulli i 21-të në historinë e Serie A për klubin zikaltër.
Përsa i përket takimit, rezultati u zhbllokua në fund të pjesës së parë, ku pas një aksioni të gjatë dhe asistit të Piotr Ziellinski, ishte Marcus Thuram i cili dërgoi topin në rrjetë.
Pjesa e parë mbyllet 1-0 për zikaltrit. Henrikh Mkhitaryan i futur si zëvendësues në pjesën e dytë, dyfishon shifrat për Interin në minutën e 80-të, pas asistit të Lautaro Martinez.
Rezultati final, 2-0 për Interin. Nis festa e titullit në “San Siro”…
