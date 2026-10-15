Investim i ri i “Kromberg dhe Shubert” në Manastir: 2.000 vende pune për pjesë për “Audi” në katër vjet
Një investim i ri gjerman po nis në Manastir, siç njofton MIA. Kompania “Kromberg dhe Shubert” do të zhvillojë projektin e radhës atje, me synimin për të hapur rreth 2.000 vende pune brenda katër viteve dhe për të prodhuar pjesë automobilistike të destinuara për “Audi”-n.
Fabrika në zonën industriale Zhabeni do të jetë qendra e projektit. Aty pritet të futen teknologji më të avancuara, të digjitalizohet procesi i prodhimit dhe të përdoret inteligjencia artificiale, ndërsa do të prodhohen sisteme për një model të ri të “Audi”-t, me plan që çdo ditë të dalin më shumë se 3.000 tufa kabllosh.
Në konferencën e sotme për shtyp, kryeministri Hristijan Mickoski e cilësoi investimin si me rëndësi për Manastirin, Pelagoninë dhe gjithë ekonominë, duke thënë se ai tregon se vendi disponon punëtorë të kualifikuar dhe kapacitete industriale që u përgjigjen standardeve europiane. Ai kujtoi se kompania ka zbatuar deri më tani tre projekte në Zhabeni, ka mbi 5.000 të punësuar në Manastir dhe mbi 1.700 në Shkup, ndaj me zgjerimin e ri numri i përgjithshëm i të punësuarve pritet t’i afrohet 10.000-shit.
Drejtori komercial Gjorgji Trenkovski bëri të ditur se menaxhimi i projekteve do të zhvendoset në Manastir, inxhinierët do të punojnë me teknologji të reja, inteligjencë artificiale dhe kamera automatike, ndërsa drejtimi do t’u besohet gradualisht menaxherëve vendas. Për vendet e reja, theksoi ai, përparësi do të kenë punëtorët vendas, pa përjashtuar angazhimin e punëtorëve të huaj nëse mbeten pozita të lira. Mickoski shtoi se kompania pret që vitin e ardhshëm eksporti nga kapacitetet e saj në vend të tejkalojë 400 milionë euro.
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