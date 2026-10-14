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14 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Irani ekzekuton një person të lidhur me monarkistët për sulme të armatosura gjatë luftës

Sipas transmetuesit shtetëror iranian, personi i ekzekutuar në Kerman akuzohej për të shtëna që plagosën civilë në mars dhe prill, për dërgimin jashtë vendit të pamjeve të vendeve të goditura dhe për synim ndaj aeroportit të Kermanit.

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Flamuri i Iranit

Irani ka ekzekutuar një person që autoritetet e lidhin me qarqet monarkiste, në kuadër të çështjeve që Teheran i i atribuon sulmeve të armatosura të kryera gjatë luftës me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin. Lajmi u raportua nga transmetuesi shtetëror iranian IRIB, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj të drejtpërdrejta.

Sipas raportimit, Ali-Sina Mostafavi u ekzekutua në Kerman. Ai akuzohej për të shtëna që kishin plagosur civilë, përfshirë episode të ndodhura gjatë sulmeve të muajve mars dhe prill, në javët kur lufta ishte në fazën e saj më intensive.

Përveç akuzave për sulmet e armatosura, Mostafavi akuzohej edhe për lidhje monarkiste, për dërgimin jashtë vendit të pamjeve filmike të vendeve të goditura nga sulmet, si dhe për shprehjen e synimit për të sulmuar aeroportin e Kermanit. Këto akuza e lidhin çështjen drejtpërdrejt me shqetësimet e Teheranit se informacionet mbi vendet e goditura mund të përdoren nga kundërshtarët e tij.

Ekzekutimi vjen në një kohë kur Irani vazhdon të përballet me pasojat e luftës, nga tensionet rreth Ngushticës së Hormuzit te përplasjet rajonale në Jemen, ndërsa autoritetet iraniane kanë shtuar masat ndaj personave që i akuzojnë për bashkëpunim me armiqtë e jashtëm. Deri tani nuk ka pasur reagim ndërkombëtar për këtë ekzekutim.

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