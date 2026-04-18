Irani kundërshton Trump: Tensione dhe mesazhe të përziera mes bisedimeve për paqe
Irani dhe Shtetet e Bashkuara po japin sinjale të kundërta mbi ecurinë e bisedimeve për paqe, ndërsa tensionet në rajon mbeten të larta pavarësisht armëpushimit të përkohshëm në Liban. Zyrtarët në Teheran kanë kundërshtuar deklaratat e fundit të Presidentit amerikan Donald Trump, duke i cilësuar ato si të pasakta dhe duke paralajmëruar për pasoja nëse presioni ekonomik ndaj Iranit vazhdon.
Kryetari i Parlamentit iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, deklaroi se disa nga pretendimet e bëra nga Trump lidhur me Iranin janë “të rreme”. Ai theksoi se Ngushtica e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme për tregtinë globale të naftës, mund të mos mbetet e hapur nëse Shtetet e Bashkuara vazhdojnë bllokadën detare ndaj porteve iraniane.
Nga ana tjetër, Trump është shprehur optimist për një marrëveshje të mundshme, duke deklaruar se nuk ka më “pengesa” për arritjen e një dakordësie me Teheranin. Ai ka dhënë sinjale pozitive edhe në rrjetet sociale, duke lënë të kuptohet se palët janë pranë një marrëveshjeje. Megjithatë, presidenti amerikan ka theksuar se bllokada detare ndaj Iranit do të mbetet në fuqi derisa marrëveshja të jetë përfundimtare dhe plotësisht e realizuar.
Në të njëjtën kohë, ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka deklaruar se Ngushtica e Hormuzit është aktualisht “plotësisht e hapur” për anijet tregtare, në përputhje me armëpushimin 10-ditor mes Izraelit dhe Libanit. Sipas tij, lëvizja e anijeve po zhvillohet në rrugë të koordinuara të përcaktuara nga autoritetet iraniane.
Zhvillimet vijnë në një moment kur situata në Liban po stabilizohet gradualisht pas javësh bombardimesh izraelite. Armëpushimi i përkohshëm ka lejuar kthimin e dhjetëra mijëra civilëve në shtëpitë e tyre, ndërsa përpjekjet diplomatike për të shmangur një përshkallëzim më të gjerë në rajon vazhdojnë.
Megjithatë, mesazhet kontradiktore nga Uashingtoni dhe Teherani tregojnë se rruga drejt një marrëveshjeje të qëndrueshme mbetet e pasigurt. Ndërkohë që njëra palë flet për progres dhe marrëveshje të afërt, pala tjetër paralajmëron për rreziqe të reja nëse presioni dhe kufizimet vazhdojnë.
