☁️
Tiranë 10°C · Vranët 28 March 2026
S&P 500 6,369 ▼1.67%
DOW 45,167 ▼1.73%
NASDAQ 20,948 ▼2.15%
NAFTA 99.64 ▲5.46%
ARI 4,524 ▲2.62%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1519 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9190 EUR/ALL 96.0279 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4256 EUR/TRY 51.2116 EUR/JPY 184.38 EUR/CAD 1.5987
₿ CRYPTO
XRP $1.3510 ▲ +1.39%
28 Mar 2026
Breaking
Miqësorja/ Kombëtarja zhvillon seancën e parë stërvitore në Valencia Nga miqësoret tek botërori: Rruga e jashtëzakonshme e Kosovës në futboll Irani: Mos lejoni armiqtë e Iranit të zhvillojnë luftën nga territori juaj Fidan: Sulmet e paligjshme ndaj Iranit po e shtyjnë rajonin drejt një lufte më të gjerë Një burim ushtarak njofton vdekjen e tre gazetarëve libanezë pas një sulmi ajror izraelit
Menu
Bota

Irani: Mos lejoni armiqtë e Iranit të zhvillojnë luftën nga territori juaj

· 1 min lexim

Presidenti iranian, Masoud Pezeshkian, u ka bërë thirrje vendeve të rajonit që të mos lejojnë “armiqtë të zhvillojnë luftën” nga territoret e tyre nëse “duan zhvillim dhe siguri”.

“E kemi thënë shumë herë se Irani nuk kryen sulme parandaluese, por do të kundërpërgjigjet fuqishëm nëse infrastruktura ose qendrat tona ekonomike goditen”, shkroi Pezeshkian në rrjetin social amerikan X.

Duke iu drejtuar vendeve të rajonit, presidenti iranian tha: “Nëse doni zhvillim dhe siguri, mos lejoni që armiqtë tanë ta zhvillojnë luftën nga tokat tuaja”.

Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar që nga 28 shkurti, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një sulm të përbashkët ndaj Iranit, i cili deri më tani ka vrarë mbi 1.340 persona, përfshirë liderin suprem të atëhershëm, Ali Khamenei.

Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa ndaj Izraelit dhe vendeve të Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.   /os/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

