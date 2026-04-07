☀️
Tiranë 18°C · Kthjellët 07 April 2026
S&P 500 6,574 ▼0.58%
DOW 46,396 ▼0.59%
NASDAQ 21,807 ▼0.86%
NAFTA 114.73 ▲2.06%
ARI 4,682 ▼0.05%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063
₿ CRYPTO
BTC $68,125 ▼ -2.54% ETH $2,079 ▼ -3.82% XRP $1.2979 ▼ -3.91% SOL $78.8000 ▼ -3.95%
07 Apr 2026
Breaking
Izraeli dhe SHBA-të dënojnë sulmin pranë konsullatës në Stamboll Barcelona i vendos ultimatum Interit për Bastonin Para-eliminatoret e Botërorit 2028/ Shqipëria nis të enjten rrugëtimin, kalendari i plotë i ndeshjeve të Grupit E Silvinjo ishte kandidat për stolin, Corinthians zyrtarizon trajnerin e ri NASA publikon foton e një perëndimi të Tokës nga astronautët e Artemis II
Menu
Bota

Izraeli: IDF shkatërroi një tjetër urë kyçe në Libanin jugor

· 1 min lexim

TEL AVIV, 7 prill /ATSH-DPA/- Ushtria izraelite (IDF) tha sot se ka shkatërruar një tjetër urë strategjikisht të rëndësishme mbi lumin Litani në Libanin jugor, duke akuzuar milicinë Hezbollah të mbështetur nga Irani se e përdor atë për të kontrabanduar armë në jug të vendit.

“Sulmi ndodhi sot”, tha IDF-ja duke shtuar se shtatë ura dhe kalime në jug të vendit janë shkatërruar në javët e fundit.

Ato janë pjesë e infrastrukturës civile të vendit dhe lidhin jugun me pjesën tjetër të vendit.

Burime libaneze të sigurisë konfirmuan se shtatë ura të rëndësishme janë shkatërruar deri më tani nga sulmet izraelite, të cilat kanë kufizuar ndjeshëm aksesin dhe rrugët e transportit në jug.

“Pothuajse 1500 njerëz janë vrarë në sulmet izraelite në Liban që nga fillimi i përshkallëzimit të fundit pesë javë më parë”, tha dje në mbrëmje Ministria e Shëndetësisë libaneze. //a.i/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

