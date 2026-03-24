Kadastra, 45 ditë afishim publik për regjistrimin fillestar të pronave në katër fshatra të Elbasanit
Kadastra Shqiptare ka nisur afishimin publik për regjistrimin fillestar të pronave në katër fshatra të rrethit Elbasan. Gjatë një periudhe 45-ditore, banorët mund të verifikojnë listat e pronave, duke kontrolluar sipërfaqet, emrat e pronarëve dhe hartat kadastrale.
Fshatrat ku po zhvillohet afishimi janë: Derstil, ZK 1474 në Njësinë Administrative Gjinar; Guri i Zi, ZK 1899 në Njësinë Administrative Labinot Mal; Labinot Fushë, ZK 2355 në Njësinë Administrative Labinot Fushë; dhe Letan, ZK 2432 në Njësinë Administrative Bradashesh.
Sipas njoftimit të Kadastrës, afishimi publik po kryhet pranë njësive administrative përkatëse, ndërsa për çdo paqartësi ose pretendim, banorët mund të dorëzojnë kërkesat me shkrim në zyrën e afishimit publik ose pranë Drejtorisë Vendore ASHK Elbasan.
Ky proces synon transparencën dhe përmirësimin e regjistrimit të pronave, duke mundësuar verifikimin dhe rregullimin e të dhënave kadastrale nga komuniteti lokal.
