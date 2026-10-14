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14 Tet 2026
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Serbia

Kamioni nga Serbia ndalohet në Bajakovë: gjenden mbi 83 mijë tableta të padeklaruara, shoferi gjobitet me 17.910 euro

Doganierët dhe policia kroate në pikën kufitare Bajakovë gjetën 83.600 tableta të padeklaruara në një kamion me targa serbe që transportonte barna nga Serbia drejt Irlandës; 44.600 prej tyre figurojnë në listën e drogave narkotike, ndërsa shoferi, shtetas serb, u gjobit me gjithsej 17.910 euro.

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Një kamion me targa serbe, që transportonte barna nga Serbia drejt Irlandës, u ndalua në pikën kufitare Bajakovë mes Serbisë dhe Kroacisë, ku doganierët dhe policia kroate gjetën 83.600 tableta të padeklaruara, siç njofton Danas, duke iu referuar raportimit të portalit kroat Index. Sipas të njëjtit raportim, 44.600 prej tabletave të gjetura figurojnë në listën e drogave narkotike.

Kontrolli nisi pasi, siç raporton Danas-i, doganierët vërejtën në imazhin e skanerit me rreze X dhe në vulën doganore gjurmë që tregonin se vula ishte hequr më parë. Gjatë kontrollit të detajuar të hapësirës së ngarkesës ata gjetën tri kuti kartoni të fshehura, me tableta Bensedin prej 10 miligramësh, pas së cilës kontrolli u ndërpre dhe u njoftua policia kriminale.

Pas kontrollit të plotë nga policia, përveç tabletave u gjetën edhe 30 litra raki shtëpie të padeklaruar, të cilat, së bashku me tabletat, u sekuestruan. Edhe televizioni N1 raportoi sonte për ndalimin e kamionit në kufirin me Kroacinë dhe për dhjetëra mijëra barna narkotike të gjetura në të.

Shoferi, shtetas i Serbisë, dyshohet për veprën penale të prodhimit dhe qarkullimit të paautorizuar të drogave, ndërsa doganierët i shqiptuan urdhra kundërvajtës me gjoba që në total arrijnë në 17.910 euro.

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