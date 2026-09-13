Kanadaja synon statusin e ‘anëtarit të asociuar’ me BE-në
Kryeministri kanadez Mark Carney po kërkon anëtarësim “të asociuar” në BE, ndërsa lidhjet Otavë-Uashington kanë rënë sërish në nivelin më të ulët. Ai do t’i drejtohet Parlamentit Europian javën e ardhshme.
“Carney po shqyrton lidhje më të ngushta me Bashkimin Evropian, duke përfshirë edhe mundësinë e anëtarësimit në një “anëtar të asociuar të bllokut,” raportoi të dielën Wall Street Journal.
Statusi aktualisht nuk ekziston, por BE-ja mund të jetë e hapur për të krijuar marrëveshje të posaçme anëtarësimi, tha gazeta, duke cituar zyrtarë të paidentifikuar të BE-së dhe Kanadasë. Komisioni Evropian nuk iu përgjigj një kërkese për koment.
Raporti vjen përpara një fjalimi të Carney në Parlamentin Europian në Strasburg të enjten, ku ai pritet të paraqesë vizionin e tij për lidhjet Kanada-BE në një mjedis gjeopolitik sfidues.
Ottawa është e përfshirë në një ‘luftë historike’ tregtare me Shtetet e Bashkuara, me tarifa të larta në fuqi dhe pa shenja të deeskalimit.
Sipas raportit, BE-ja dhe Kanadaja janë në bisedime mbi mënyrat për të lehtësuar rregullat tregtare të mallrave, shërbimeve dhe punëtorëve kanadezë midis të dyja palëve, veçanërisht në fusha si energjia, inteligjenca artificiale, mbrojtja dhe mineralet kritike.
Thuhet gjithashtu se të dy po diskutojnë projekte të mëdha të përbashkëta, duke përfshirë kabllot nënujore, qendrat e të dhënave, infrastrukturën cloud dhe rrjetet satelitore. Kanadaja gjithashtu dëshiron të zgjerojë eksportet e energjisë në Evropë, tha WSJ.
Megjithatë, sigurimi i çdo forme të statusit të “anëtarit të asociuar” mund të jetë i vështirë. BE-ja ka rregulla të rrepta për anëtarësimin dhe një proces të gjatë për të bërë ndryshime në marrëveshjet e saj ekzistuese.
Megjithatë, ndikimi i presidencës së Trump, i shënuar nga tarifat dhe kërcënimet në të dyja anët e Atlantikut, mund të inkurajojë një qasje më fleksibile.
Kancelari gjerman Friedrich Merz më herët këtë vit përshkroi vizionin e tij për një status të “anëtarit të asociuar”, fillimisht të destinuar për Ukrainën, por potencialisht të zbatueshëm për Kanadanë. Modeli do të thellonte lidhjet me BE-në pa kërkuar anëtarësim të plotë.
Presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministri kanadez Mark Carney do të vizitojnë territorin francez të Saint-Pierre-and-Miquelon javën e ardhshme, rreth 20 km larg bregdetit Atlantik të Kanadasë, në një shenjë mbështetjeje për lidhjet e tyre të ngushta mes tensioneve me Presidentin e SHBA-së Donald Trump, tha Parisi të dielën.
Trump postoi një imazh në llogarinë e tij Truth Social të hënën që tregonte një hartë të Amerikës së Veriut me flamurin amerikan mbi disa territore franceze përtej detit, duke përfshirë Saint-Pierre-dhe-Miquelon, si dhe Guadeloupe dhe Martinique. Harta përfshinte gjithashtu Islandën, Groenlandën, Meksikën, Kanadanë, pjesën më të madhe të Amerikës Qendrore dhe Karaibeve.
Vizita do të nxjerrë në pah vlerat e përbashkëta të Francës dhe Kanadasë, duke përfshirë “lirinë, demokracinë, sundimin e ligjit dhe respektin për sovranitetin e kombeve”, tha Pallati Elysee.
“Në një botë të shënuar nga kthimi i politikës së pushtetit, tensionet gjeopolitike dhe format e reja të varësisë, Franca dhe Kanadaja ndajnë një ambicie të përbashkët” për të forcuar aftësinë e tyre për të vepruar në mënyrë të pavarur, shtoi ajo.
Vizita do të jetë e para e një kryeministri kanadez në arkipelag, tha presidenca franceze. Presidenti i fundit francez që e vizitoi ishte Francois Hollande në vitin 2014.
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