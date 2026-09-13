Greqi mesazh Turqisë: Të gjejmë gjuhën e përbashkët t’i lëmë kërcënimet
Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis i ka dërguar një mesazh të drejtpërdrejtë Turqisë nga Kastelorizo, duke kërkuar dialog dhe marrëdhënie pa tensione mes dy vendeve.
Në të njëjtën kohë, ai ka bërë të qartë se Athina nuk pranon kërcënime apo ndërhyrje në të drejtat e saj sovrane.
Duke folur në ceremonitë për përvjetorin e çlirimit të Kastelorizos, Mitsotakis u shpreh se Greqia nuk kërkon konflikt me asnjë vend, por është e gatshme të mbrojë integritetin territorial dhe të drejtat e saj sovrane.
“Nuk kërcënojmë askënd, por nuk pranojmë kërcënime apo udhëzime nga askush”, ishte mesazhi i kryeministrit grek përballë tensioneve të vazhdueshme me Ankaranë.
Mitsotakis e vendosi dialogun në qendër të politikës së Athinës, duke e lidhur atë me respektimin e së drejtës ndërkombëtare. Sipas tij, Greqia është e gatshme të ndjekë rrugën e komunikimit, ndërsa njëkohësisht do të vazhdojë të mbrojë interesat e saj kombëtare.
Mesazhi vjen në një periudhë kur marrëdhëniet greko-turke mbeten të ndjeshme, veçanërisht për çështjet që lidhen me Egjeun dhe Mesdheun Lindor.
Greqia dhe Turqia kanë mbajtur kanale komunikimi gjatë viteve të fundit, në përpjekje për të shmangur përshkallëzimin e tensioneve.
Ministri i Jashtëm grek George Gerapetritis ka argumentuar së fundmi se dialogu ka ndihmuar në uljen e tensioneve dhe ruajtjen e stabilitetit në rajon.
Nga Kastelorizo, Mitsotakis ka përcjellë gjithashtu idenë se paqja në rajon duhet të ndërtohet mbi respektin reciprok dhe ligjshmërinë ndërkombëtare. Ai e përshkroi ishullin si një vend simbolik për të përcjellë mesazhin e një të ardhmeje pa konflikte, por pa hequr dorë nga mbrojtja e sovranitetit grek.
Në të njëjtën dalje, kryeministri grek ka njoftuar edhe masa të reja mbështetëse për banorët e Kastelorizos, përfshirë një ndihmë vjetore prej 5 mijë eurosh për familje, me një rritje prej 1 mijë eurosh për çdo fëmijë të mitur, me kusht që familja të qëndrojë në ishull për të paktën një vit.
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