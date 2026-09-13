☀️
Tiranë 22°C · Kthjellët 13 Shtator 2026
S&P 500 7,657 ▲0.86%
DOW 52,573 ▲0.98%
NASDAQ 26,333 ▲0.96%
NAFTA 100.05 ▼2.37%
ARI 4,409 ▲0.04%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3500 EUR/TRY 56.3739 EUR/JPY 178.48 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3500 EUR/TRY 56.3739 EUR/JPY 178.48 EUR/CAD 1.6081
₿ CRYPTO
BTC $77,302 ▲ +0.02% ETH $2,505 ▼ -0.9% XRP $1.3548 ▼ -0.91% SOL $101.0200 ▼ -1.01%
S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 100.05 ▼2.37 % ARI 4,409 ▲0.04 % S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 100.05 ▼2.37 % ARI 4,409 ▲0.04 %
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3500 EUR/TRY 56.3739 EUR/JPY 178.48 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3500 EUR/TRY 56.3739 EUR/JPY 178.48 EUR/CAD 1.6081
13 Sht 2026
Breaking
Takim në Oman për Hormuzin pa SHBA-të: Irani dhe shtetet e Gjirit kërkojnë rrugën për ri-hapjen e ngushticës Rama flet për takimin në Berat: Kokëfortësia kolektive e Poliçanit i dha shije debatit Kanadaja synon statusin e ‘anëtarit të asociuar’ me BE-në Greqi mesazh Turqisë: Të gjejmë gjuhën e përbashkët t’i lëmë kërcënimet Seri sulmesh me thikë në Luiziana, humbin jetën 4 persona. Në kërkim autori
Menu
Bota

Seri sulmesh me thikë në Luiziana, humbin jetën 4 persona. Në kërkim autori

· 2 min lexim

Autoritetet amerikane janë në kërkim të një personi i cili dyshohet si autori i një serie goditjesh me thikë në Houma të Luizianës, të cilat lanë të paktën katër të vdekur dhe një person tjetër në gjendje kritike në spital.

Kaegan Jude Solet, 47 vjeç është personi i shpallur në kërkim lidhur me ngjarjet. Autoritetet u thirrën fillimisht në zonën Ashland Drive të Houma dhe gjetën një të mitur me plagë të dukshme të shkaktuara nga thikë.

Viktima u transportua me helikopter në një spital jashtë zonës dhe mbetet në gjendje kritike. Ndërsa hetimi vazhdonte, autoritetet më vonë gjetën katër viktima të vdekura në një shtëpi aty pranë.

Solet ishte arrestuar më parë në lidhje me një sulm me thikë në vitin 2019 në Houma. Sipas një njoftimi për shtyp të departamentit të policisë së Houmas, Solet u akuzua për goditje të përsëritura me thikë të një gruaje 59-vjeçare në një hotel pas një sherri.

Solet u akuzua në atë kohë për një akuzë për tentativë vrasjeje të shkallës së dytë. Rasti i vitit 2019 është i ndarë nga hetimi aktual. Identifikimi i një personi me interes nuk përbën arrestim ose akuzë penale. Autoritetet nuk kanë njoftuar asnjë akuzë kundër tij në rastin aktual.

Hetimi aktual mbetet në vazhdim, ndërsa detektivët vazhdojnë të mbledhin prova dhe të zhvillojnë informacione rreth incidenteve.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu