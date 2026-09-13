Seri sulmesh me thikë në Luiziana, humbin jetën 4 persona. Në kërkim autori
Autoritetet amerikane janë në kërkim të një personi i cili dyshohet si autori i një serie goditjesh me thikë në Houma të Luizianës, të cilat lanë të paktën katër të vdekur dhe një person tjetër në gjendje kritike në spital.
Kaegan Jude Solet, 47 vjeç është personi i shpallur në kërkim lidhur me ngjarjet. Autoritetet u thirrën fillimisht në zonën Ashland Drive të Houma dhe gjetën një të mitur me plagë të dukshme të shkaktuara nga thikë.
Viktima u transportua me helikopter në një spital jashtë zonës dhe mbetet në gjendje kritike. Ndërsa hetimi vazhdonte, autoritetet më vonë gjetën katër viktima të vdekura në një shtëpi aty pranë.
Solet ishte arrestuar më parë në lidhje me një sulm me thikë në vitin 2019 në Houma. Sipas një njoftimi për shtyp të departamentit të policisë së Houmas, Solet u akuzua për goditje të përsëritura me thikë të një gruaje 59-vjeçare në një hotel pas një sherri.
Solet u akuzua në atë kohë për një akuzë për tentativë vrasjeje të shkallës së dytë. Rasti i vitit 2019 është i ndarë nga hetimi aktual. Identifikimi i një personi me interes nuk përbën arrestim ose akuzë penale. Autoritetet nuk kanë njoftuar asnjë akuzë kundër tij në rastin aktual.
Hetimi aktual mbetet në vazhdim, ndërsa detektivët vazhdojnë të mbledhin prova dhe të zhvillojnë informacione rreth incidenteve.
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