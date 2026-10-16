Tiranë 8°C · Pjesërisht vranët 16 Tetor 2026
S&P 500 7,744 ▲0.33%
DOW 52,178 ▲1.08%
NASDAQ 26,713 ▲0.08%
NAFTA 95.91 ▼0.61%
ARI 4,195 ▲0.59%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915 EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915
₿ CRYPTO
BTC $82,269 ▲ +0.76% ETH $2,448 ▲ +2.73% XRP $1.3385 ▲ +1.19% SOL $106.0900 ▲ +2.09%
S&P 500 7,744 ▲0.33 % DOW 52,178 ▲1.08 % NASDAQ 26,713 ▲0.08 % NAFTA 95.91 ▼0.61 % ARI 4,195 ▲0.59 % S&P 500 7,744 ▲0.33 % DOW 52,178 ▲1.08 % NASDAQ 26,713 ▲0.08 % NAFTA 95.91 ▼0.61 % ARI 4,195 ▲0.59 %
EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915 EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915
16 Tet 2026
Breaking
Sherri Shepherd bëhet Xhindi i «Aladdin»-it në Broadway: gruaja e parë në rolin legjendar nis sot sezonin e kufizuar Kandinsky i plaçkitur nga nazistët shitet për 31.6 milionë stërlina në Christie’s: «Das bunte Leben» u kthye te trashëgimtarët Lewenstein në 2023 Al Pacino do të marrë çmimin për arritje jetësore të SAG-AFTRA-s, nderimi më i lartë i sindikatës së aktorëve Warsh në Bangkok nuk jep asnjë sinjal për vendimin e tetorit: “Nuk i paragjykoj takimet” «Memoirs of Amorous Gentlemen» hap premierën zyrtare Off-Broadway: kritika e ndarë për muzikalin e fundit të Duncan Sheik
Menu
Ekspozita

Kandinsky i plaçkitur nga nazistët shitet për 31.6 milionë stërlina në Christie’s: «Das bunte Leben» u kthye te trashëgimtarët Lewenstein në 2023

Piktura e vitit 1907, e mbajtur për dekada në Lenbachhaus të Mynihut pasi u shit në ankand në vitin 1940 gjatë pushtimit nazist të Holandës, ishte loti më i shtrenjtë i shitjes së mbrëmjes në Londër dhe kaloi vlerësimin maksimal prej 25 milionë stërlinash.

· 3 min lexim

Piktura «Das bunte Leben» (Jeta e larmishme) e Wassily Kandinsky-t u shit të mërkurën në mbrëmje në Londër për 27 milionë stërlina, ose 31.6 milionë stërlina bashkë me tarifat, duke u bërë loti më i shtrenjtë i shitjes «20th/21st Century Evening Sale» të Christie’s. Siç njofton The Art Newspaper, çmimi kaloi vlerësimin maksimal para ankandit prej 25 milionë stërlinash dhe u arrit pas rreth gjashtë minutash garë, nga një blerës në telefon. E njëjta shitje solli gjithsej 111.1 milionë stërlina me tarifa, ndërsa loti i dytë më i shtrenjtë ishte «Composition III» e Piet Mondrian-it, me 25.2 milionë stërlina me tarifa.

Vepra, tempera mbi kanavacë e vitit 1907 me përmasa 130 me 162.5 centimetra, u pikturua në Paris dhe mbart motive të Rusisë së vjetër dhe figura përrallash, nën ndikimin e fovizmit, simbolizmit dhe Art Nouveau-së. Ajo u ekspozua në Salon d’Automne të Parisit që në vitin 1907 dhe sot konsiderohet një vepër kyçe e krijimtarisë së hershme të Kandinsky-t, sepse aty dallohet zhvillimi i gjuhës së tij formale përpara kthesës drejt abstraksionit.

Historia e pronësisë është po aq e njohur sa vetë piktura. Çifti i koleksionistëve të Amsterdamit, Emanuel dhe Hedwig Lewenstein, e bleu veprën në vitin 1927; pas vdekjes së bashkëshortit, Hedwig e la atë si huazim të përhershëm në Muzeun Stedelijk. Pas pushtimit gjerman të Holandës, piktura u shit në ankand në tetor 1940. Sipas AAP, koleksionisti Salomon B. Slijper e bleu atëherë veprën, familja e tij ia shiti atë në vitin 1972 Bayerische Landesbank, dhe banka e la si huazim në Lenbachhaus të Mynihut nga viti 1973, ku piktura qëndroi për dekada.

Trashëgimtarët Lewenstein e kundërshtuan për vite shitjen e vitit 1940, duke argumentuar se familja e kishte lënë pikturën në muze për ruajtje në vitin 1938, përpara se të largohej drejt Shteteve të Bashkuara, dhe se ajo u shit pa lejen e tyre. Kërkimet mbi prejardhjen i dhanë të drejtë familjes: komisioni këshillimor gjerman për artin e plaçkitur nga nazistët e klasifikoi veprën si art të plaçkitur dhe parlamenti i landit të Bavarisë miratoi kthimin e saj në vitin 2023, kur piktura iu restitua trashëgimtarëve. Shitja e kësaj jave në Christie’s e mbyll kështu, me një çmim mbi vlerësimin, udhëtimin e gjatë të një prej veprave më të hershme të Kandinsky-t.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu