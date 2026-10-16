Kandinsky i plaçkitur nga nazistët shitet për 31.6 milionë stërlina në Christie’s: «Das bunte Leben» u kthye te trashëgimtarët Lewenstein në 2023
Piktura e vitit 1907, e mbajtur për dekada në Lenbachhaus të Mynihut pasi u shit në ankand në vitin 1940 gjatë pushtimit nazist të Holandës, ishte loti më i shtrenjtë i shitjes së mbrëmjes në Londër dhe kaloi vlerësimin maksimal prej 25 milionë stërlinash.
Piktura «Das bunte Leben» (Jeta e larmishme) e Wassily Kandinsky-t u shit të mërkurën në mbrëmje në Londër për 27 milionë stërlina, ose 31.6 milionë stërlina bashkë me tarifat, duke u bërë loti më i shtrenjtë i shitjes «20th/21st Century Evening Sale» të Christie’s. Siç njofton The Art Newspaper, çmimi kaloi vlerësimin maksimal para ankandit prej 25 milionë stërlinash dhe u arrit pas rreth gjashtë minutash garë, nga një blerës në telefon. E njëjta shitje solli gjithsej 111.1 milionë stërlina me tarifa, ndërsa loti i dytë më i shtrenjtë ishte «Composition III» e Piet Mondrian-it, me 25.2 milionë stërlina me tarifa.
Vepra, tempera mbi kanavacë e vitit 1907 me përmasa 130 me 162.5 centimetra, u pikturua në Paris dhe mbart motive të Rusisë së vjetër dhe figura përrallash, nën ndikimin e fovizmit, simbolizmit dhe Art Nouveau-së. Ajo u ekspozua në Salon d’Automne të Parisit që në vitin 1907 dhe sot konsiderohet një vepër kyçe e krijimtarisë së hershme të Kandinsky-t, sepse aty dallohet zhvillimi i gjuhës së tij formale përpara kthesës drejt abstraksionit.
Historia e pronësisë është po aq e njohur sa vetë piktura. Çifti i koleksionistëve të Amsterdamit, Emanuel dhe Hedwig Lewenstein, e bleu veprën në vitin 1927; pas vdekjes së bashkëshortit, Hedwig e la atë si huazim të përhershëm në Muzeun Stedelijk. Pas pushtimit gjerman të Holandës, piktura u shit në ankand në tetor 1940. Sipas AAP, koleksionisti Salomon B. Slijper e bleu atëherë veprën, familja e tij ia shiti atë në vitin 1972 Bayerische Landesbank, dhe banka e la si huazim në Lenbachhaus të Mynihut nga viti 1973, ku piktura qëndroi për dekada.
Trashëgimtarët Lewenstein e kundërshtuan për vite shitjen e vitit 1940, duke argumentuar se familja e kishte lënë pikturën në muze për ruajtje në vitin 1938, përpara se të largohej drejt Shteteve të Bashkuara, dhe se ajo u shit pa lejen e tyre. Kërkimet mbi prejardhjen i dhanë të drejtë familjes: komisioni këshillimor gjerman për artin e plaçkitur nga nazistët e klasifikoi veprën si art të plaçkitur dhe parlamenti i landit të Bavarisë miratoi kthimin e saj në vitin 2023, kur piktura iu restitua trashëgimtarëve. Shitja e kësaj jave në Christie’s e mbyll kështu, me një çmim mbi vlerësimin, udhëtimin e gjatë të një prej veprave më të hershme të Kandinsky-t.
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