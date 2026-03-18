☁️
Tiranë 9°C · Vranët 18 March 2026
S&P 500 6,625 ▼1.36%
DOW 46,225 ▼1.63%
NASDAQ 22,152 ▼1.46%
NAFTA 99.01 ▲3.64%
ARI 4,822 ▼3.71%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
₿ CRYPTO
BTC $71,403 ▼ -4.29% ETH $2,193 ▼ -6.05% XRP $1.4620 ▼ -4.43% SOL $90.3600 ▼ -5.03%
S&P 500 6,625 ▼1.36 % DOW 46,225 ▼1.63 % NASDAQ 22,152 ▼1.46 % NAFTA 99.01 ▲3.64 % ARI 4,822 ▼3.71 % S&P 500 6,625 ▼1.36 % DOW 46,225 ▼1.63 % NASDAQ 22,152 ▼1.46 % NAFTA 99.01 ▲3.64 % ARI 4,822 ▼3.71 %
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791 EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
18 Mar 2026
Breaking
Shefi i inteligjencës amerikane, Gabbard, thotë se Irani nuk po rindërtonte pasurimin para luftës. Liga Unike, Tirana mposht Flamurtarin në "finalen e vogël" Bien ndjeshëm kërkesat nga shqiptarët për azil/ Eurostat: Zgjedhin punësimin përmes lejeve të punës "Qytetarët paguajnë naftën me çmimin më të lartë në rajon", Bozdo: Të reduktohet taksa e qarkullimit Pranga shqiptarit në Bergamo, tentoi të grabisë një 85-vjeçar dhe rrahu policin italian
Menu
Ekonomia

Karburantet dhe mallrat industriale udhëhoqën tregtinë me pakicë

· 2 min lexim

TIRANË, 18 mars/ATSH/ Tregtia me pakicë shënoi rritje të qëndrueshme në tremujorin e katërt të vitit 2025, e nxitur kryesisht nga kërkesa e lartë për pajisje, ushqime dhe karburante.

Sipas të dhënave të publikuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), volumi i shitjeve në tregtinë me pakicë u rrit me 6,2% krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar. Rritja u mbështet kryesisht nga artikujt joushqimore, hidrokarburet dhe shpenzimet për ushqime dhe pije.

Pa përfshirë tregtinë me pakicë të hidrokarbureve, volumi i shitjeve u rrit me 5,7%, ndërsa segmenti i hidrokarbureve në njësi tregtare të specializuara shënoi rritje më të lartë, 7,2%, duke reflektuar kërkesën e fortë për karburante.

Sipas analizës së INSTAT, artikujt joushqimore kontribuan me 2,5 pikë përqindje në rritjen totale, ushqimet, pijet dhe duhani me 1,8 pikë përqindje, ndërsa tregtia e hidrokarbureve shtoi 1,9 pikë përqindje, duke treguar se konsumi për pajisje, ushqime dhe karburante mbeti i fortë gjatë periudhës.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

