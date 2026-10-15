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Teater

Kasti origjinal i «Schmigadoon!» ribashkohet për nënshkrimin e albumit: takimi me fansat më 23 tetor në Museum of Broadway

Alex Brightman, Sara Chase dhe Ana Gasteyer do të nënshkruajnë kopjet në CD dhe vinil të albumit të kastit origjinal dhe do të takojnë fansat në Museum of Broadway, përpara daljes së gjerë të albumit në dyqane.

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Kasti origjinal i muzikalit «Schmigadoon!» do të ribashkohet për një takim të veçantë me publikun: anëtarët e kompanisë që e ngriti shfaqjen në Broadway do të nënshkruajnë kopjet e albumit të kastit origjinal dhe do të takojnë fansat më 23 tetor në Museum of Broadway në New York, siç njofton Playbill.

Ngjarja, që zgjat nga ora 17:00 deri në 18:00, shënon daljen fizike të albumit në CD dhe vinil. Sipas BroadwayWorld, të pranishëm do të jenë të nominuarit për çmimin Tony Alex Brightman, Sara Chase dhe Ana Gasteyer, së bashku me Ann Harada, Brad Oscar, Isabelle McCalla, Ivan Hernandez, Maulik Pancholy, Max Clayton dhe McKenzie Kurtz. Kopjet e albumit do të mund të blihen në vend, gati për t’u nënshkruar.

Edicioni në CD i albumit, që deri tani shitej vetëm në Nederlander Theatre — teatri ku luhet shfaqja — del në shitje të gjerë në dyqane më 16 tetor, ndërsa edicioni në vinil arrin më 6 nëntor. Albumi, i publikuar nga Joy Machine Records, është ndërkohë i disponueshëm në të gjitha platformat e transmetimit digjital dhe ruan të plotë partiturën fituese të çmimit Tony të kompozitorit Cinco Paul, me orkestrimet gjithashtu fituese të Doug Besterman dhe Mike Morris.

«Schmigadoon!», përshtatja skenike e serialit të njohur televiziv, u hap zyrtarisht më 20 prill në Nederlander Theatre dhe këtë vit u kurorëzua me çmimin Tony për muzikalisin më të mirë. Shfaqja është planifikuar të vazhdojë në Broadway deri më 3 janar 2027, dhe ribashkimi i kastit origjinal për nënshkrimin e albumit pritet të jetë një nga takimet më të kërkuara të vjeshtës për fansat e muzikalit.

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