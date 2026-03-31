Katari paralajmëron për rrezikun e dislokimit të forcave amerikane në Iran
Katari paralajmëroi sot për rrezikun e një destabilizimi të mëtejshëm të rajonit të Gjirit nëse trupat amerikane nisin një pushtim tokësor të Iranit.
“Ne jemi kundër çdo përshkallëzimi që mund të rrezikojë më tej stabilitetin e rajonit”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majed al-Ansari, në përgjigje të raporteve për një ofensivë të mundshme tokësore.
“Duhet t’i gjejmë një fund kësaj krize, sepse funksioni spiral përshkallëzues këtu po përkeqësohet gjithnjë e më shumë çdo ditë”, shtoi ai duke folur me gazetarët.
Al-Ansari nuk pranoi të diskutonte për kundërsulmet e Katarit ndaj Iranit, megjithëse vuri në dukje se shteti i Gjirit rezervon të drejtën për t’u hakmarrë kundër sulmeve iraniane.
Katari nuk është pjesë e përpjekjeve të ndërmjetësimit të Pakistanit. Zëdhënësi përsëriti se Katari nuk po ndërmjetëson midis Iranit dhe SHBA-së.
“Vendi mbështet të gjitha përpjekjet për t’i dhënë fund luftës sa më shpejt të jetë e mundur, por nuk është i përfshirë në përpjekjet negociuese të Pakistanit”, tha ai.
Pakistani në të kaluarën ka përcjellë mesazhe nga SHBA-ja në Iran.
Gjatë fundjavës, Islamabadi priti ministrat e Jashtëm të Arabisë Saudite, Egjiptit dhe Turqisë për bisedime mbi luftën, e cila filloi me sulmet ajrore izraelite dhe amerikane ndaj Iranit më 28 shkurt. //a.i/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.