EUR/USD 1.1467 EUR/GBP 0.8691 EUR/CHF 0.9172 EUR/ALL 96.0230 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4064 EUR/TRY 51.0038 EUR/JPY 183.15 EUR/CAD 1.5967
BTC $67,757 ▲ +1.47% ETH $2,104 ▲ +3.18% XRP $1.3375 ▲ +0.57% SOL $82.6400 ▼ -0.37%
31 Mar 2026
Bota

Katari paralajmëron për rrezikun e dislokimit të forcave amerikane në Iran

· 2 min lexim

Katari paralajmëroi sot për rrezikun e një destabilizimi të mëtejshëm të rajonit të Gjirit nëse trupat amerikane nisin një pushtim tokësor të Iranit.

“Ne jemi kundër çdo përshkallëzimi që mund të rrezikojë më tej stabilitetin e rajonit”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majed al-Ansari, në përgjigje të raporteve për një ofensivë të mundshme tokësore.

“Duhet t’i gjejmë një fund kësaj krize, sepse funksioni spiral përshkallëzues këtu po përkeqësohet gjithnjë e më shumë çdo ditë”, shtoi ai duke folur me gazetarët.

Al-Ansari nuk pranoi të diskutonte për kundërsulmet e Katarit ndaj Iranit, megjithëse vuri në dukje se shteti i Gjirit rezervon të drejtën për t’u hakmarrë kundër sulmeve iraniane.

Katari nuk është pjesë e përpjekjeve të ndërmjetësimit të Pakistanit. Zëdhënësi përsëriti se Katari nuk po ndërmjetëson midis Iranit dhe SHBA-së.

“Vendi mbështet të gjitha përpjekjet për t’i dhënë fund luftës sa më shpejt të jetë e mundur, por nuk është i përfshirë në përpjekjet negociuese të Pakistanit”, tha ai.

Pakistani në të kaluarën ka përcjellë mesazhe nga SHBA-ja në Iran.

Gjatë fundjavës, Islamabadi priti ministrat e Jashtëm të Arabisë Saudite, Egjiptit dhe Turqisë për bisedime mbi luftën, e cila filloi me sulmet ajrore izraelite dhe amerikane ndaj Iranit më 28 shkurt. //a.i/

