🌧️
Tiranë 10°C · Shi i lehtë 18 March 2026
S&P 500 6,666 ▼0.75%
DOW 46,511 ▼1.03%
NASDAQ 22,314 ▼0.74%
NAFTA 94.92 ▼0.64%
ARI 4,890 ▼2.37%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
₿ CRYPTO
BTC $71,624 ▼ -3.99% ETH $2,194 ▼ -6.19% XRP $1.4566 ▼ -4.79% SOL $89.8900 ▼ -5.42%
18 Mar 2026
Breaking
Hormuzi nuk është më çështje ushtarake, por çështje besimi. Trump heq dorë përkohësisht nga ligji shekullor i transportit detar për shkak të rritjes së kostove të karburantit Norvegji, 7 vite burg djalit të princeshës – Prokuroria kërkon dënimin e Marius Hoiby për përdhunim dhe dhunë sistematike Aleanca për Shqiptarët fiton gjyqin – vendimi konfirmon legjitimitetin e udhëheqjes së Arben Taravarit Cassano: Interi mund ta humbasë titullin vetëm nëse rikthen Inzaghin
Menu
Sporti

Kategoria e Parë :Skënderbeu ndalet në Korçë, fitojnë Laçi e Pogradeci

· 1 min lexim

Kanë përfunduar ndeshjet e javës së 27-të të Kategorisë së Parë, të cilat kanë dhuruar rezultate shumë interesante. Kryesuesit e Skënderbeut janë ndalur në Korçë në një barazim pa gola nga Korabi.

Përfiton nga kjo ndalesë e korçarëve Laçi, që falë fitores 5-3 përballë Besës, ngushton në vetëm 1 pikë diferencën me kryesuesit e kampionatit.

Pogradeci bën detyrën në shtëpi, mposht Ilirinë me rezultatin 3-0 dhe konsolidon pozitat në vendin e tretë në renditje.

E bukur dhe plot emocione ka qenë sfida e transmetuar në RTSH 2, me Kukësin që fiton 3-2 përballë Lushnjës.

Kastrioti ka mposhtur me rezultatin e thellë 5-2 Burrelin, ndërsa sfida Luftëtari-Apolonia është mbyllur në barazim 2-2.

Pas përfundimit të javës së 27-të, Skënderbeu kryeson kampionatin me 64 pikë, i ndjekur nga Laçi me 63.

 

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu