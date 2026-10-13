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Film

Katër filmat e Beatles të Sam Mendes dalin me një javë diferencë në prill 2028

Producentja Pippa Harris e zbuloi planin në Festivalin e Filmit në Londër, në ditën e 180-të të xhirimeve: secili film tregon historinë e një anëtari të grupit, me Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn dhe Barry Keoghan në rolet kryesore.

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Katër filmat biografikë për Beatles, me regji të Sam Mendes, pritet të dalin në kinema me nga një javë diferencë brenda prillit 2028. Planin e zbuloi të hënën producentja Pippa Harris, gjatë një sesioni industrie në Festivalin e Filmit në Londër, siç njofton ComingSoon, duke cituar raportimin e The Hollywood Reporter nga Londra.

Sipas Harris, ideja e tanishme nuk është që publiku t’i shohë të katër filmat brenda një dite të vetme: brenda të njëjtit muaj, shikuesit mund të ndjekin një film në javë, ose dy brenda një fundjave. Ajo shtoi se ekipi ndodhej atë ditë në ditën e 180-të të xhirimeve dhe se shpresa e krijuesve është që publiku t’i shohë të katër filmat.

Projekti, me titullin “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event”, përbëhet nga katër filma të veçantë, secili i treguar nga këndvështrimi i një anëtari të grupit legjendar. Sipas producentes, secili film qëndron më vete si historia e njërit prej tyre, por së bashku ata kanë një fuqi përmbledhëse më të madhe se shuma e pjesëve.

Në rolet kryesore janë Paul Mescal si Paul McCartney, Harris Dickinson si John Lennon, Joseph Quinn si George Harrison dhe Barry Keoghan si Ringo Starr. Në kastin mbështetës bëjnë pjesë Saoirse Ronan si Linda McCartney, James Norton si menaxheri Brian Epstein, Mia McKenna-Bruce si Maureen Starkey dhe Anna Sawai si Yoko Ono. Mendes është edhe bashkëproducent, së bashku me Harris, Julie Pastor dhe Alexandra Derbyshire.

Sony Pictures financon dhe shpërndan filmat në të gjithë botën, ndërsa Apple Corps dhe trashëgimtarët e anëtarëve të grupit kanë dhënë të drejtat e plota të jetës dhe të muzikës për projektin — një element që e bën këtë cikël prej katër filmash një nga ndërmarrjet më ambicioze kinematografike të viteve të fundit për historinë e muzikës pop.

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